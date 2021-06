Ao contrário do que aconteceu em Biarritz (França), há dois anos, naquela que foi a última cimeira do G7, é praticamente certo que, desta vez, os líderes dos países mais industrializados do mundo vão emitir um comunicado conjunto no final do encontro que começou esta sexta-feira em Cornualha, no sudoeste de Inglaterra, dando sinais ao resto do mundo quanto ao rumo da política económica e transnacional para o futuro. Tal, no entanto, pode não ser suficiente para convencer o mundo de que o formato atual do G7 ainda é o mais adequado tendo em conta o contexto geopolítico atual.

Entre os membros do G7, particularmente os países europeus e a União Europeia (que, apesar de não ser membro, está representada na cimeira), reina o otimismo com a Administração Biden e consequente “regresso do multilateralismo”, conforme o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, fez questão de reforçar esta sexta-feira, fazendo eco das palavras de outros líderes europeus ao longo dos últimos dias. Depois de um período de quatro anos da presidência de Donald Trump, em que os aliados tradicionais de Washington foram postos à margem, há um certo alívio e uma confiança redobrada no futuro.

Multilateralism is back at @G7 The EU wants to make sure the world is vaccinated as quickly as possible. Only together can we do this by upholding our values. #BuildBackBetter pic.twitter.com/GK7219CHcn — Charles Michel (@eucopresident) June 11, 2021

Mas, além do otimismo, há também a noção da importância de uma reunião que, segundo alguns analistas, é a mais importante desde o primeiro encontro do G7 em 1975, tendo em conta as crises e desafios que as democracias enfrentam atualmente — desde as alterações climáticas à pandemia de Covid-19, passando pelo crescimento da influência de regimes autoritários como a China ou a Rússia.

Perante estes cada vez mais complexos desafios à escala mundial, a discussão sobre a importância do G7 voltou a animar os dias que antecederam a cimeira, regressando discussões antigas sobre se ainda faz ou não sentido a existência do grupo composto por Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, França, Itália e Alemanha — grupo esse que, desde 2014, deixou de contar com a participação da Rússia, expulsa após a anexação da Crimeia.