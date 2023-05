Neto de jogador e filho de jogador só podia dar jogador. Gonçalo Ramos garante que não foi obrigado a nada, mas que o “bichinho” sempre esteve lá. Desde que começou a dar os primeiros pontapés na bola, no quintal dos avós e na areia da Praia do Farol, até este domingo, o dia em que conquistou o primeiro Campeonato com o Benfica.

O avançado algarvio de 21 anos chegou ao Seixal em 2013, há uma década, depois de dar os primeiros passos no Olhanense e também no Benfica de Loulé. Subiu pelas camadas jovens a dar sempre nas vistas, primeiro como médio, depois como segundo avançado e só então como ‘9’ assumido — ainda que raramente seja um verdadeiro ‘9’ assumido. Estreou-se pela equipa principal em 2020 e à boleia do interino Veríssimo, ganhou espaço com Jesus e tornou-se crucial com Schmidt. Pelo meio, foi ao Qatar fazer um hat-trick no Campeonato do Mundo.

De forma natural, Gonçalo Ramos é uma das principais figuras do título conquistado pelos encarnados. Não só pelos golos, pela juventude, por ser aposta da formação e pelos milhões que pode dar a ganhar: mas pela ideia sempre clara e notória de que, quando tem a bola nos pés, tem um mundo inteiro de benfiquistas a apoiá-lo.

