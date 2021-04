A 13 de abril de 1961, portanto, há seis décadas , Salazar esteve à beira de ser afastado do poder por um movimento militar de que a maioria dos portugueses nunca ouviu falar. Não é de estranhar. Os fracassos raramente merecem muito destaque na escrita da história ou deixam grande marca na memória coletiva. Tanto mais quanto na época Salazar fez tudo para abafar a seriedade da ameaça por que passou. Na verdade, quem acabou literalmente apeado há sessenta anos dos seus comandos, funções e viaturas oficiais foram os chefes militares que procuraram derrubar Salazar, a começar pelo ministro da Defesa, o general Júlio Botelho Moniz (n.1900-m.1970). O evento ficou conhecido entre os historiadores precisamente como o Golpe de Botelho Moniz ou a Abrilada de 1961. Alguns chamaram-lhe o golpe militar mais mal preparado da história portuguesa. Mas na verdade tratou-se de um pronunciamento militar com importante apoio dos principais responsáveis das Forças Armadas e reais hipóteses de sucesso num momento decisivo da história portuguesa, quando se iniciavam as campanhas de combate à guerrilha independentista em Angola. Quais as origens deste movimento de militares contra um regime salazarista fundado por militares? O que sucedeu e o que determinou o fracasso deste movimento liderado pelo general Botelho Moniz? Quais foram as consequências de tudo isto e a sua ligação com o 25 de Abril de 1974?

Forças Armadas divididas num país ao rubro

Tudo começou, como com o 25 de Abril de 1974, com queixas internas e tensões corporativas nas Forças Armadas. Mas tudo avançou graças a uma grave crise de legitimidade do regime salazarista. Desde logo provada pelas alegações de fraude nas eleições presidenciais de 1958 – as primeiras em que um general no ativo, Humberto Delgado, um dos oficiais do 28 de Maio de 1926, concorreu contra o regime e mobilizou enormes multidões, recusando desistir. Depois agravadas pelo chamado caso do bispo do Porto, que pôs em questão de forma estrondosa que ser católico e ser salazarista fossem naturais sinónimos.

Para o que aqui nos interessa, importa sobretudo que nos anos anteriores a 1961 cresceu a insatisfação no seio dos altos escalões da Forças Armadas com o coronel Santos Costa. Este último era o braço direito de Salazar desde a década de 1930 para as questões militares. E geria com mão de ferro os militares, nomeadamente, desde 1950, como ministro da Defesa. Além do desgaste natural de um consulado de duas décadas, Santos Costa perdera legitimidade numas Forças Armadas que se tinham profissionalizado e internacionalizado por via da sua participação na NATO e de uma formação cada vez mais exigente. Santos Costa apoiou muitas mudanças, até para livrar o regime dos velhos generais republicanos, mas ele próprio não passou por elas. Delgado deu voz a esta tensão no seio da corporação militar citando “um camarada”, “um general em alta posição”, segundo o qual Santos Costa era um “medíocre oficial na Infantaria, sem [o curso de] Estado Maior”, que “exerce há 22 anos uma horrível ação deletéria”. Claro que Humberto Delgado era, em 1958, parte interessada. Mas é relevante que achasse por bem escrever nestes termos, precisamente ao general Júlio Botelho Moniz.