Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sentado numa cadeira, de guitarra elétrica ao colo, fato vestido, cruz tatuada nas costas da mão esquerda e botas de cowboy calçadas, Wiley Sephus Champion faz uma pausa entre canções. Estamos em outubro de 2018, no interior da Igreja Batista da 37.ª Rua de Oakland — cidade do estado norte-americano da Califórnia — e este “pregador sem igreja fixa”, então com 72 anos, vai fazendo o que até aí nunca fizera: gravar um disco.

Por um momento não se ouve música. Não se ouvem na igreja os dois instrumentos com que Wiley Champion mais espalhava a palavra do Senhor, a fé que muitos anos antes (em 1969) lhe salvara a vida e o tirara do rumo da violência, permitindo-lhe “renascer” e redimir-se da velha vida de gangster: a guitarra elétrica, companheira de longa data, e o canto fundo, com uma voz rugosa e de grande cantor de blues-soul que poderia ter sido. Ou melhor dizendo, que foi — ainda que em outubro de 2018 o mundo não o soubesse.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.