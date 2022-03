"O grande disco do grande amor" de Aldina Duarte

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As notas no caderno encontram-se lado a lado. Na noite de 18 de março, dia do funeral de Jorge Silva Melo, a jornalista que escreve este texto assistiu no Teatro São Luiz ao ensaio para a imprensa do último espectáculo encenado pelo fundador dos Artistas Unidos, com o título “Vida de Artistas”. A entrevista a Aldina Duarte a propósito do seu novo disco decorre no Largo do Intendente, onde no início de dezembro se organizou uma festa de despedida na Casa Independente a propósito da morte do músico Pedro Gonçalves. Foram duas pessoas muito importantes na vida da fadista, que acaba de editar Tudo Recomeça.

“Não é muito comum ter um disco a sair para a rua quando morre a pessoa responsável pelo nosso caminho, pela nossa carreira. Não é muito comum ter acabado de gravar o disco e morrer o único produtor musical discográfico que tive, que era se calhar a pessoa que melhor me conhecia, à minha alma, e que me ensinou a descobri-la de uma maneira que sem ele eu não teria descoberto”, refere Aldina Duarte a propósito do timing deste novo disco, cujo título remete para a ideia de pós-fim. “À parte disso, são amigos da minha vida, com quem tinha muita intimidade – sobretudo o Pedro, da mesma geração que eu. Acho que nem sequer comecei esses lutos.”

A entrevista é interrompida, chega à mesa um hambúrguer com um pratinho de batatas, tudo servido numa pedra preta. São três da tarde e Aldina ainda não almoçou. Diz adorar estes pequenos momentos de desvio gastronómico, feitos de comida gordurosa. Abre o pão e coloca um pouco de maionese, depois um pouco de ketchup. As batatas também as irá molhar nas pequenas tinas onde estão os molhos. Na mesa ao lado, um grupo de senhoras idosas do bairro aproveita para meter conversa e Aldina ouve-as e fala com elas com a maior naturalidade. Falam da gordura, mas também do açúcar, e a senhora de 57 anos diz: “Quando morrer, vou deitada, deixem-me curtir alguma coisinha”. Refere que a data para mais importante foi celebrar 50 anos, é garantia de que viveu.

Para Aldina, fazer 50 anos foi um dia igualmente importante, não só pela festa que aconteceu no Cinearte. “Foi o salto mais consciente que acho que dei para qualquer coisa que oiço e leio ser parecido com maturidade”, explica. “Tive uma adolescência muito retardada e, para mim, envelhecer está a aproximar-me de uma vibração infantil que me agrada profundamente.”

Retomando o foco da entrevista no novo álbum, a ideia de recomeço está ligada necessariamente aos anos de pandemia, quando o disco começou a ser desenhado na cabeça de Aldina. O facto de termos acabado de sair do peso da pandemia para logo mergulharmos no peso de uma guerra no leste da Europa não lhe redefiniu o conceito de recomeço. “Nós esquecemo-nos de que a vida é permanentemente um recomeço. É só olhar para a natureza”, explica. “Apesar do drama das alterações climáticas que estão a afetar tudo assustadora e perigosamente, se a primavera não vem em Março, vem em Janeiro. Mas vem. A folha nasce, a flor nasce e o fruto nasce.” Para a fadista, o recomeço é parte integrante da vida; na sua opinião, as pessoas não o aceitam porque receiam o desconhecido e a mudança.