O Quadro 1 mostra os montantes gastos no processo para a OWS realizar a sua missão nas três fases identificadas: 1) aceleração da investigação em empresas de biotecnologia ou institutos universitários; 2) testagem e ensaios clínicos em larga escala, conduzidos por empresas especializadas, e a sua submissão às agências regulatórias; 3) demonstração da capacidade de produção da vacina, que envolve o design e fabrico de equipamentos e pessoal especializados; e, finalmente, 4) instalação da cadeia de produção de múltiplos fornecedores e início da produção em larga escala. O quadro foi compilado com base no levantamento feito por Brown e Bolliky, do Peterson Institute, e mostra que, até hoje, a OWS já despendeu 20,3 mil milhões de dólares, distribuídos por investigação e desenvolvimento (2,6 mil milhões), testagem (2 mil milhões), cadeia de produção (6,2 mil milhões) e aquisição de 500 milhões de doses de vacinas (9,4 mil milhões).

Como o quadro mostra, a OWS escolheu um conjunto restrito de farmacêuticas onde concentrou os recursos para financiamento da aceleração do desenvolvimento da vacina (Moderna e Johnson&Johnson) e um contrato para o fornecimento em larga escala com a Pfizer logo no 1º e 2º trimestre de 2020, e um substancial financiamento da investigação à AstraZeneca no 4º trimestre de 2020, já quando esta estava na fase final de testes. Todas estas vacinas já foram aprovadas. Dos projetos financiados, já se encontra em fase adiantada a testagem da Novavax, mas as vacinas da Sanofi/GSK têm sofrido várias vicissitudes e só se esperam resultados no final de 2021.

Da invenção da vacina à instalação da capacidade de produção de milhões de doses por mês

A 17 de março de 2020, a Pfizer anunciou que tinha formado uma parceria com a BioNTech para desenvolverem uma vacina do tipo mRNA. A 29 de abril começaram os primeiros testes e a 9 de novembro apresentaram os resultados dos testes de 3ª fase com 90% de eficácia, tendo sido aprovada para uso a 2 dezembro pelo Reino Unido, a 11 pelos EUA e a 21 pela UE. Entre o início da investigação e a aprovação decorreram cerca de 9 meses, o que é um dos maiores sucessos na história da medicina, quando normalmente as vacinas levam entre 5 e 10 anos a desenvolver. A segunda empresa iniciar os testes foi a Moderna, a 27 de julho, e depois foram a AstraZeneca, Novavax e Johnson&Johnson, entre finais de agosto e setembro de 2020.