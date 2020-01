Assim que acabou o curso na Faculdade de Direito da Universidade Católica, em 1989, Jorge Brito Pereira aceitou logo o convite da Universidade Clássica para professor assistente numa série de disciplinas. Na altura, sabia que não tinha um percurso como a maior parte dos colegas. Vindo de uma família de classe média/média baixa, condição que assume sem complexos, estudou no liceu da Amadora (onde viveu até aos 17/18 anos) e não vinha de “uma linhagem de advogados”, como o próprio já afirmou. Foi contratado pela sociedade em que estagiou e onde trabalhou mais de 20 anos, a PLMJ.

Quem trabalhou com ele nesses anos recorda que muitas vezes recorria às suas origens para contextualizar o seu humor e personalidade, dizendo: “Sou um homem da Amadora”. Hoje, confessa, se calhar teria sido mais escrutinado e não teria, sequer, tido a oportunidade de traçar o percurso profissional que acabou por fazer: com 24 anos fazia uma das primeiras OPA (ofertas públicas de aquisição) em Portugal ao lado de um dos advogados mais conhecidos do país, José Miguel Júdice, e, anos depois, tinha a cliente que muitas sociedades do país desejavam à data: Isabel dos Santos, a filha do então presidente angolano.

Luanda Leaks. O day after: “Estava de rastos”

Apesar de muito conhecido e respeitado no meio pela competência, Jorge Brito Pereira ganhou mediatismo com as revelações do Luanda Leaks. O seu nome apareceu nas notícias como tendo duas empresas em paraísos fiscais por onde terá passado dinheiro alegadamente desviado da Sonangol. Logo no dia seguinte, em que o seu nome foi associado à gestão destas empresas, o advogado de 52 anos enviou um comunicado às redações a explicar que nunca teve “qualquer intervenção que não a de constituir formalmente a sociedade”, a Matter Business Solutions. É certo, disse o advogado, que ele teria “poderes latos e abrangentes” sobre a empresa, mas garante que esses poderes “nunca foram por qualquer forma exercidos”, com exceção da própria criação formal da sociedade empresarial.

O advogado aparece também referido como diretor da empresa Athol Limited, criada com o marido de Isabel dos Santos e depois passada para ela. Ele tem uma das 2 mil ações, ela tem as restantes. A participação acionista residual será o resultado de um dos deveres profissionais do advogado de negócios: há empresas que para serem constituídas precisam de ter mais do que um sócio e aí entra o advogado. Terá sido através dessa empresa que a filha do ex-presidente angolano terá adquirido um imóvel no Mónaco por 55 milhões de euros.