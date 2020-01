Quando Luís Mira Amaral aterrou no Aeroporto 4 de Fevereiro, em Luanda, para a primeira visita enquanto responsável do BPI para Angola foi Fernando Teles quem o recebeu. Logo aí, conta ao Observador o ex-presidente do EuroBic, ficou com a ideia de que o empresário luso-angolano, um dos homens de confiança de Isabel dos Santos, era uma “força da natureza”. Estávamos em 2000 e o BIC Angola, Isabel dos Santos e Américo Amorim estavam ainda a cinco anos de distância. Já lá iremos.

“No carro andava de walkie-talkie, a falar com as agências do banco. Não o conhecia, eu estava no governo quando o [Miguel] Cadilhe o nomeou [para diretor-geral do Banco de Fomento Exterior (BFE)]. Achei que era um tipo fabuloso, uma força da natureza a atuar no terreno em Angola”, recorda Mira Amaral. E o que lhe diz esse episódio dos walkie-talkies? “Mesmo quando não estava no gabinete comandava o barco. Conhecia profundamente Angola. Conhecia aquilo tudo”, completa.

Fernando Teles era então conhecido como “a” referência portuguesa na banca angolana. Foi instrumental no crescimento do Banco de Fomento Exterior (BFE), foi figura-chave na passagem a Banco Fomento Angola, com o BPI, e o pai do BIC Angola e do seu “espelho” em Lisboa: o BIC Portugal, mais tarde renomeado EuroBic. Duas décadas depois, aos 77 anos e com Isabel dos Santos de saída do EuroBic – chamuscada pelo escândalo Luanda Leaks – Fernando Teles ganha importância redobrada.

Desde que o falecido empresário Américo Amorim decidiu sair da estrutura acionista do banco, em 2014, que este passou a ter dois acionistas principais: Isabel dos Santos, com 42,5%, e Fernando Teles, com 37,5%. O comunicado divulgado pelo banco na semana passada garante que já há interessados na compra da participação da angolana, pelo que essa transação se pode concretizar muito brevemente.

Uma fonte do setor financeiro contou ao Observador que após o último verão foi o próprio Fernando Teles a admitir vender o banco a um grupo chinês que os abordou, via Macau — e aí foi Isabel dos Santos quem não quis vender. Contactado pelo Observador, Fernando Teles não quis falar sobre o banco que tem em Portugal e que nasceu em Angola. Este é um momento sensível para a instituição, fragilizada pelas denúncias do Luanda Leaks e pela pressão do Banco de Portugal.

O bancário de Alvarenga que se fez banqueiro após a reforma

Angola e banca são duas linhas que se cruzam na história deste luso-angolano que nasceu em Alvarenga, aldeia do concelho de Arouca. A história de Fernando Teles, contada numa entrevista ao jornal da terra enquanto ainda acumulava a presidência do BIC Angola e do BIC Portugal, começa como a de muitos portugueses que foram para África e prosperaram. Mas a prosperidade de Teles surgiu já depois da independência. “Saí de Portugal, onde era diretor de um banco, e fui para o exterior abrir um novo banco, numa altura em que ninguém queria sair de Portugal e ir para Angola quando estava ainda em guerra.