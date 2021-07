José Diogo foi, então, despedido por Columbano Monteiro e voltaria a pedir-lhe trabalho pouco tempo depois. O seu relato prossegue: “Mas diregime [sic] a pedir-lhe trabalho por eu necessitar de ganhar e não ter ainda encontrado o trabalho necessário de minha profissão, e para me deslocar para fora do sítio, não tinha fundos para isso. E sabendo que ele tinha falta de um tractorista por ter um tractor parado e estarmos na época de arranjar as terras para a nova cultura tendo-as todas em bruto. Claro com este sentido me deregi [sic] ao portão do seu quintal para falar com ele, ao que pedi licença para lhe falar, e assim me deu autorização para entrar no seu quintal. E eu ao dirigir-me ao sítio onde se encontrava o carrasco, que estava ao fundo do seu quintal, nem tal me lembrou de tirar o boné que levava na cabeça. Então por isto, o carrasco fascista já não me deixou falar, começando a chamar-me estúpido por não ter tirado o boné e mais de tudo quanto é pior, sendo isto um quintal em pleno ar livre, agarrando-se a mim querendo-me pôr fora de seus muros à força da força, a pontos de me magoar fazendo-me sangue nos braços que me apertava ferozmente com suas unhas e agredindo-me a soco. Ora eu ao ver-me ferido e pelos tratamentos de que estava a ser alvo, perdi o control [sic] de mim mesmo puxando do canivete que usava no bolso piquei o fascista em minha defesa de suas garras. Em que o fascista depois foi levado para Beja e a seguir para Lisboa onde morreu 15 dias após o crime mas já um camarada me disse que ele não morreu da facada mas de uma doença cancerosa que tinha.”

Columbano Líbano Monteiro morreria, como consta do relatório da autópsia referido, do esfaqueamento, um crime que o próprio José Diogo confessa ter cometido. Assunção Maria Palhinha, que vivia em casa de Columbano Monteiro, afirmaria tempos depois que teria ouvido dizer ao povo de Castro Verde que, após a agressão, foram oferecidos 500 escudos à mulher de José Diogo, a quem teria sido dito que se Líbano Monteiro morresse receberia mais 500 escudos. Assunção, interrogada pela polícia, não tinha visto as navalhadas, mas tinha sido a primeira a assistir à cena seguinte: Columbano Monteiro, nos braços de José Diogo, tentara explicar-lhe de imediato o que lhe sucedera. O depoimento de Assunção Palhinha, porém, tornar-se-ia irrelevante, face às próprias declarações de José Diogo.

O produto de uma turba delirante

As ocupações ainda não tinham começado, ainda não havia as famosas Unidades Colectivas de Produção, mas os ventos revolucionários que sopravam no Alentejo já eram fortes. A detenção de José Diogo após o crime, na prisão de Beja, fez crescer ainda mais as labaredas do fogo revolucionário. O slogan “Liberdade para Zé Diogo” torna-se um mantra, espalha-se pelo País, e é iniciada a luta contra a “justiça burguesa”, incapaz de compreender a luta de classes e, por isso, verdadeiro entrave à revolução.

[Imagens do julgamento no tribunal de Tomar incluídas na reportagem “Portugal 74-75” de Joaquim Furtado, José Solano de Almeida, Cesário Borga e Isabel Silva Costa emitida pela RTP:]

Conduzido ao Tribunal de Ourique, cujo juiz de instrução deduziu a acusação, a morte de Líbano Monteiro devia-se sem qualquer dúvida à acção de Zé Diogo, que teria intenção de matar. A política, contudo, ia-se tornando mais rápida que a justiça, apesar da celeridade da acusação. O PCP, de que Zé Diogo era militante, não quis tomar posição em cima de um crime de sangue e deixou campo aberto. A AEPPA, o GAC – Grupo de Acção Cultural e outros sectores da extrema-esquerda começaram a fabricar um mártir. O GAC, grupo cançonetista de que fez parte José Mário Branco, chegou mesmo a dedicar-lhe um tema, enaltecendo a virtude da acção de Zé Diogo contra a opressão do fascista Columbano Monteiro. Foi ainda realizado um documentário de longa-metragem, por Luís Galvão Teles, intitulado “Liberdade para José Diogo”, cuja exibição seria proibida por conter, mesmo em contexto revolucionário, linguagem demasiado sectária. O Comité Alentejo Vermelho, a FEC-ml, o PUP e, com mais relevância, a UDP tomaram as rédeas políticas do primeiro caso mediático da justiça do pós-25 de Abril.

[“Zé Diogo”, a canção do Grupo de Acção Cultural:]

No jornal A Voz do Povo, órgão da UDP, afirmava-se a posição do partido e da AEPPA: “A actuação do camarada Zé Diogo é o resultado de um ódio acumulado por anos e anos de trabalho a troco da fome e da opressão, das bofetadas e das prisões que o fascista nunca se cansou de fazer em vida. Agora já não faz mal a ninguém, foi saneado da face da terra.” No jornal exigia-se, pois, que o homicida não fosse julgado com base num fundamento pouco democrático: “O caso de José Diogo é bem elucidativo do carácter de classe do direito burguês, vigente em Portugal e nos outros Estados capitalistas. Para os tribunais, juízes, leis e polícias burgueses, José Diogo é um homem acusado de ter morto outro homem. Para o direito capitalista não há exploradores e explorados, há apenas homens iguais perante a lei. Ora essa igualdade, pretensamente garantida pelas leis burguesas, é uma farsa, um logro, uma mentira.”

A justiça, porém, prosseguia a vontade de levar por diante o julgamento. Sem sucesso. As tentativas de promover as audiências terminavam sempre frustradas por razões de segurança. Enormes massas populares, num tempo em que tudo era política e a política era tudo, boicotavam qualquer tentativa de iniciar um julgamento. Em Ourique, o procurador da República invocou “o clima emocional excessivo” provocado pelas tentativas de boicote para justificar o adiamento – cenário de pressão política a que Boaventura Sousa Santos, que acompanhou de perto o processo e sobre ele se debruçou academicamente anos mais tarde, se refere como “expressões de solidariedade” para com o preso.

O processo seguiria para Lisboa, mas também aí as manifestações a favor da libertação impediriam o julgamento. A Voz do Povo, porém, apontaria o dedo às forças de direita, culpando-as pela não realização do julgamento: “Marcado para o dia 8 de Julho, o julgamento de José Diogo realizar-se-á na Boa-Hora, no 1.º Juízo Criminal de Lisboa. Entretanto, as forças da direita tentam impedir de todos os modos que o julgamento se faça, ou, pelo menos, que o tribunal possa ser o local em que as testemunhas de José Diogo denunciem o ambiente de terror, opressão que serviu de pano de fundo aos acontecimentos pelos quais este camarada é julgado. Pressões exercidas sobre as testemunhas, ameaças veladas exercidas no próprio momento em que se faz a notificação têm apenas um objectivo – calar a voz do povo no tribunal burguês, ou melhor, no tribunal fascista.” Zé Diogo acabaria por ser transferido para a cadeia de Leiria e o julgamento deveria realizar-se em Tomar, por decisão do Supremo Tribunal de Justiça, proferida na sequência de um requerimento apresentado pela parte contrária, onde se pedia também um julgamento por júri.