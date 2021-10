O infiltrado no "baile do século", as moradias dos milionários e uma morte misteriosa: a história da Quinta Patino

Segundo o arquiteto António Nunes da Silva, o palácio chegou a ser sede do lançamento do empreendimento, mas também a pertencer a todos os moradores do condomínio, que tentaram rentabilizá-lo de várias formas. Foi um clube para residentes e seus convidados com “um ambiente exclusivo e uma casa de jantar privada”, onde o arquiteto celebrou os 50 anos da mulher, mas também um pequeno hotel de charme que não teve grande sucesso.

Acabou por ser comprado, em 2007, pelo magnata dos casinos Stanley Ho, que à data desembolsou 10 milhões de euros (em 2016 era notícia a venda da última moradia daquilo que restava do palácio original de Patiño, onde Beatriz de Rivera y Digeon viveu até 2009, altura em que faleceu com 99 anos). Mais de dez anos depois, o valor duplicou — luxo, privacidade e segurança compõem o descritivo feito pela imobiliária, através da qual é possível fazer uma visita virtual.

Ginásio, lago, circuitos pedestres e o metro quadrado dos milionários

Segurança é, indiscutivelmente, o termo mais usado nas descrições feitas do condomínio de luxo, tanto pelo arquiteto como por Macarena Osorno, que trabalha há 15 anos na imobiliária já citada. Sobre o palácio prefere não falar, mas dá luzes sobre como se vive no interior da Quinta Patino, que sempre pertenceu à sua equipa. São, ao todo, 93 lotes essencialmente dominados por moradias — o lote 23 é a exceção, já que é composto por 55 apartamentos. A par da “localização extraordinária”, a poucos minutos do Estoril e do acesso à autoestrada, proporciona “uma vida bastante tranquila, muito exclusiva no sentido de privacidade e com um nível de segurança único”.

Ninguém consegue entrar no condomínio sem autorização de um proprietário. Existe ainda uma carrinha interna que transporta o serviço doméstico entre a entrada da portaria e as respetivas moradias. “Existem condomínios com segurança, mas são ou apartamentos ou moradias geminadas que carecem de privacidade. Quem valorize viver numa moradia, num terreno grande com privacidade, dificilmente consegue a segurança que se tem na Quinta Patino.” Se uma pessoa não quiser ser vista, não é vista, diz.

Ao vasto circuito de câmaras, existem ainda rondas de segurança contínuas dentro do condomínio. “Se formos visitar um imóvel com clientes e, depois quisermos mostrar as infraestruturas da quinta sem primeiro o proprietário que nos conhece ter avisado a portaria ou nos acompanhar no passeio, o segurança vem atrás de nós a pedir para sairmos da propriedade”. Para quem procura segurança, assegura Macarena Osorno, esta é a opção, tanto que um grande número de brasileiros vive no condomínio. Na lista de nacionalidades constam ainda portugueses, franceses e alemães, ainda que moradores oriundos de países da América do Sul ou de Angola também sejam uma realidade.