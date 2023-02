É o fim de uma era, mas não é o fim da linha. Nem o fundo do poço. No caminho cada vez mais “verde” que a Galp quer fazer, rumo à neutralidade carbónica em 2050, ainda há muito petróleo por explorar. Mas não em Angola.

Esta segunda-feira, não foram só os lucros de 881 milhões de euros a fazer história. Mais de 40 anos depois de ter começado a produzir petróleo, precisamente em Angola, a empresa anunciou o adeus aos poços de ouro negro do país, onde ficará apenas com a distribuição de combustível.

Os ativos de exploração petrolífera vão ser vendidos à Somoil, Sociedade Petrolífera Angolana, por 830 milhões de dólares, cerca de 777 milhões de euros. Um valor “bastante acima do consenso do mercado”, disse Filipe Silva, CEO da Galp, na conferência para analistas que teve lugar após a divulgação dos resultados. A ação poderia ser vista como o início do fim do petróleo para a Galp, também em linha com a imagem de “empresa em processo de descarbonização” que quer passar. Mas está longe de ser essa a realidade. O Brasil, atual galinha dos ovos de ouro da Galp, tem petróleo para dar e vender, e há outros “diamantes” em bruto que podem mudar o rumo da história.

