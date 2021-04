“Vida Instagramável” é uma história de autodescoberta, mas também uma espécie de diário de likes e de engagement. Acima de tudo, é o relato de como Paula Cordeiro tentou e conseguiu competir no universo dos influencers, mas com um custo. Cansada de uma vida marcada por compromissos institucionais, a docente universitária (ensina comunicação digital no ISCSP), consultora de rádio e agora ex-provedora do ouvinte da RTP, depositou as esperanças num projeto editorial chamado Urbanista, cuja página de Instagram tornou-se, a certa altura, um problema.

Em entrevista ao Observador, Paula Cordeiro conta como, na casa dos 40 anos, deixou-se levar pela espiral de validação e competição naquela rede social, como chegou a perder horas para tornar o feed mais atraente e como criou uma personna para encarar de frente o glamour do Instagram. A experiência — numa tentativa de provar a sua multidimensionalidade e quebrar preconceitos instituídos — levou-a a querer uma vida “instagramável”, cheia de histórias para contar e partilhar com os milhares de seguidores.

Numa lógica de missão, e muito a lembrar o documentário “Fake Famous”, que explora universo dos influncers e expõe alguns dos seus segredos mais obscuros, Paula Cordeiro recorre à escrita para explicar na primeira pessoa qual o impacto que a luta diária pela atenção dos outros tem na nossa vida e como despertou desse mundo e voltou a encontrar-se.

Por esse motivo, aceitou fazer parte de uma experiência social, ao publicar imagens da sessão fotográfica do Observador, para esta entrevista, na respetiva conta de Instagram — três fotografias foram partilhadas a 5, 8 e 9 de abril na sua página, sem qualquer referência ao jornal, e são agora publicadas neste artigo com as respetivas interações (gostos e comentários). Numa das imagens partilhadas, a académica fala sobre as poses mais instagramáveis e como por trás de uma fotografia em que surge “super confiante” estão outras mil que assinalam o rasto de tentativas falhadas. Terminada a experiência “ninguém deu pela diferença”, garante Paula ao Observador — os comentários são prova de que os seguidores assumiram as fotos como conteúdo próprio (os devidos créditos foram posteriormente acrescentados). “O engagement foi muito bom porque fui humana e mostrei a minha vulnerabilidade, fiz perguntas à audiência”, esclarece, afirmando que, no seu caso, as imagens publicadas servem como complemento ao texto, dado que optou por transformar o Instagram numa espécie de micro blogue.

“O jogo do Instagram é duro, muito desgastante. Influencia-nos, perturba-nos. Curiosamente, a esta distância, é interessante verificar que as pessoas acreditam no que estão a ver porque, enquanto passava de blogger a influencer, as fotografias da minha cozinha fizeram alguns seguidores pensar que tinha um restaurante e outros perguntar se era chef de alimentação natural. Também me questionaram sobre as aulas de ioga, porque queriam praticar comigo, e eu não sou professora de ioga. Em resumo, somos o que publicamos.” (“Vida Instagramável”, página 202)

O livro relata um processo de mudança e dá a entender que tudo começa com uma crise de identidade…

É mesmo isso. É difícil definir exatamente o momento em que as coisas acontecem, porque não tens uma crise de um dia para o outro. Da mesma maneira que não mudas de um dia para o outro. Eu tinha 38 anos quando percebi que as coisas como estavam não estavam fixes. Não estava a gostar e não tinha nada de que me queixar: tinha a família que continuo a ter e, do ponto de vista profissional, estava com um crescimento fulgurante em termos de carreira. O problema é que não era aquilo que queria. Era a família, isso estava certo, estava bem com o meu marido, com a minha filha, com o facto de ser mãe. Mas tudo à volta me parecia errado, nem aí me sentia 100% bem. E sentia-me culpada por questionar o que estava bem. Então, tive uma reunião muito dura, muito complicada — na altura era consultora na área da rádio — e foi o que fez o clique…

Essa reunião foi um “abre olhos”?

A reunião foi muito difícil, chorei umas quatro horas seguidas, à vontade, a ponto do meu marido não saber o que fazer. Eu dizia “Deixa-me, isto depois passa”. Nessa altura pensei “Algo está errado”. E porque é que estava errado? Por uma razão muito simples: o que sempre quis fazer na vida foi escrever e fazer rádio, e o que estava a fazer era escrever artigos e relatórios científicos, e a dizer aos outros como é que se fazia rádio. Quando percebi que era este o problema… Não encontrei imediatamente uma solução, mas pensei “Então é isto que está errado!”. Houve um segundo momento importante. Na altura trabalhava muito, muito mesmo, e tinha uma senhora que ia lá a casa dar uma ajuda, principalmente com a roupa. Um dia ela está com uma blusa na mão e pergunta “Paula, esta blusa é do roupeiro de fim de semana ou de semana?”. Caiu-me a ficha: como assim, tenho dois roupeiros? Ela de fora percebeu que eu tinha duas identidades: ao fim de semana era a pessoa que sou e durante a semana vestia aquelas roupas que eram adequadas à professora universitária, à pró-reitora, à provedora do ouvinte [da RTP]. Caiu-me tudo ao chão.

Isto foi em que altura?

Aos meus 38 anos, em 2015.

Estando esse mal-estar identificando, como é que a resposta foi parar ao Instagram?

Não foi. Não foi, mas foi. Nessa altura, como me sentia tão infeliz, uma coisa que encontrei para desanuviar foi a corrida. Vinha exatamente para aqui [em Belém, junto ao rio] depois de deitar a minha filha, por volta das 20h30-21h. Escolhia uma playlist e corria para… exorcizar os demónios todos. Foi também nessa altura que o Instagram começou a aparecer e comecei a publicar fotografias dos pés da corrida, etc. Comecei a ver que outras pessoas faziam isso de uma forma mais coerente, provavelmente até já de uma forma estratégica, e pensei: “Se elas fazem, também posso fazer. Se calhar, até posso ser instagrammer como estas mulheres e encontrar aqui uma alternativa e tentar mudar de vida”.