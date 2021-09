Em termos de reconhecimento internacional, agosto foi um excelente mês para o Qatar. Por um lado, o pequeno emirado situado no Golfo Pérsico foi elogiado pela comunidade internacional por ter mediado as relações com os talibãs e pelo papel importante que desempenhou na retirada de civis, afegãos e ocidentais, do Afeganistão. Por outro, a um ano de ser anfitrião do Mundial de futebol de 2022, o Paris Saint-Germain, clube francês cujo dono é a Qatar Sports Investments (QSI), uma subsidiária qatari, centrou todas as atenções do mundo do futebolístico ao garantir a contratação do craque argentino Lionel Messi, e, após a intervenção direta do emir Tamim bin Hamad Al Thani, assegurar (para já) a continuidade de Kylian Mbappé.

Juntar futebol e geopolítica pode parecer algo confuso, mas, quando se fala do Qatar, os dois fenómenos estão intrinsecamente ligados e fazem parte de uma estratégia mais abrangente de ganhar relevância no plano internacional. “O Qatar tem tentado, nos últimos 30 anos, de forma ativa e abrangente, aumentar a reputação internacional do país, e isso vê-se desde o investimento no desporto até ao envolvimento na diplomacia”, contextualiza ao Observador David B. Roberts, professor do King ‘s College, em Londres, que se tem dedicado a estudar os países do Golfo, particularmente o Qatar. O país é governado por uma monarquia em que o poder está centrado há várias décadas na família Al Thani — os cargo de primeiro-ministro e de ministro dos Negócios Estrangeiros, os mais importantes do governo, estão nas mãos da família — e os partidos políticos estão proibidos.