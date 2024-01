O fundador e cabeça de lista pelo Livre, Rui Tavares, diz que, por princípio, não irá votar numa moção de rejeição a um programa de Governo da Aliança Democrática que seja proposta pelo Chega. Num Sob Escuta Especial Legislativas 2024, na Rádio Observador, Rui Tavares admite vir a participar num Governo de esquerda liderado pelo PS, mas insiste na ideia de um “acordo multilateral”. Nesse acordo, deve estar política internacional, em particular o reconhecimento da Palestina e o apoio à Ucrânia.

Apesar de ter integrado as listas de Fernando Medina em Lisboa, Rui Tavares concorda que há “excesso de zelo” com a dívida e as contas certas e que por isso crê que o antigo autarca “não” é um bom ministro das Finanças. O porta-voz do Livre e cabeça de lista por Lisboa defende ainda medidas do Livre como a revisão dos manuais escolares para que não haja uma “mitologia” do período colonial ou, por exemplo, o fim da disciplina de Religião Moral na escola pública.

[Veja, na íntegra, a entrevista ao fundador do Livre, Rui Tavares:]

