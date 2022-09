O verão de 1849 foi especialmente quente em “desinteligências” entre fabricantes e operários em Lisboa. Em agosto, foram as reivindicações salariais de marceneiros e polidores da indústria do mobiliário a fazer correr tinta, mas não terão desembocado em greve. Depois, foi a manifestação dos carpinteiros navais de um estaleiro do Tejo, que “não queriam furar” por considerarem que esse era trabalho dos calafates. E a 10 de setembro, nas fábricas da Boavista, começava aquela que pode ter sido a primeira greve “fabril” — ou “moderna”, nas palavras do sociólogo José Barreto — em Portugal.

Ao longo de dez dias, os ferreiros, serralheiros e torneiros de quatro fábricas recusaram trabalhar de noite, um hábito antigo quando os dias se tornavam mais curtos. Em meados do século XIX, a Boavista, um bairro entre o Tejo, a Rua da Boavista e o Largo do Conde Barão, em Lisboa, concentrava fundições, serralharias, fábricas de gás. Foi, aliás, em duas das fábricas da Boavista, a Collares e a Phenix, que foram fabricadas as primeiras máquinas a vapor em Portugal. Os anos 40 daquele século foram uma altura de grande crescimento industrial, o que permitiu baixar os preços dos produtos e subir os salários “consideravelmente”, conta José Barreto, num artigo publicado em 1981 na revista Análise Social, onde descreve os acontecimentos daqueles dez dias de setembro de 1849.

O que se fabricava nas quatro fábricas da Boavista onde rebentou a greve ↓ Mostrar ↑ Esconder Segundo José Barreto, no artigo “Uma greve fabril de 1849”, publicado na Análise Social de 1981, as fábricas da Boavista produziam “obras em ferro fundido e forjado, cobre e outros metais, tais como máquinas de destilação, tornos para tornear metais e madeiras, prensas, calandras, rodas hidráulicas, bombas de rega e incêndio, moinhos e máquinas diversas para a agricultura, charruas e ferramentas, grades para habitações e jardins, fogões de cozinha e de sala, camas, tubos de chumbo condutores de gás, etc.” PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas os horários, embora tivessem sido reduzidos significativamente face a anos anteriores — no início daquele século, estendiam-se das 4 da manhã às 22h00 — continuavam exigentes: na primavera e no verão eram de sol a sol; de setembro a abril, com os dias mais curtos, iam do nascer do sol até às 20h00, o que significa que os operários eram obrigados a “uma hora de serão compensatório” (expressão usada para o trabalho noturno no inverno após o pôr do sol). Ou seja, em 1849, “ainda se trabalhava 14 e 15 horas diárias em várias oficinas de Lisboa”.

