"O mau foi a Guerra Fria ter acabado". A história, as ruínas e os sobreviventes de uma Glória transformada em série portuguesa da Netflix

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Aqui pusemos relva verdadeira, foi plantada. Já desapareceu”. Pedro Lopes, autor da primeira série portuguesa na Netflix, “Glória”, lembra-se perfeitamente de como estavam as casas do bairro habitacional da Rádio RETransmissão (RARET) até há bem pouco tempo. Por dentro e por fora. Agora, a vegetação está alta, chega à anca, a estrada está repleta de gravilha e uns quantos buracos, o sol destapa o abandono. Ao pisar-se a terra, ouve-se o som de outra vida. Afinal, entre setembro de 2020 e janeiro de 2021, o guionista esteve neste espaço, onde foram rodadas parte das cerca de 600 cenas que tiveram como cenário a Herdade da Nossa Senhora da Glória, propriedade ribatejana onde foi instalado o posto de retransmissão pró-EUA, a 4 de julho de 1951. Foi possível reconstruí-las. E foi possível visitá-las. Não é todos os dias que acontece.

Ao entrar numa das habitações, dá-se conta que a casa escolhida foi a usada em “Glória” por João Viegas, filho da elite lisboeta ligada ao Estado Novo tornado espião português do KGB, interpretado por Miguel Nunes, que tem a missão de desmontar uma das antenas do maior complexo de retransmissão europeu da Radio Free Europe (RFE), que tinha o objetivo passar propaganda anti-comunista para o bloco de leste durante a Guerra Fria.

[o trailer da série “Glória”, com estreia marcada para 5 de novembro:]

Tem também outra missão: não ser apanhado, jogar com a empatia de quem vai encontrando, dominar os conflitos internos de quem percebe lentamente que está do lado errado da história. Ainda assim, toda a ação, que se torna maior do que a personagem, desde estar naquela casa sozinho com o mundo a explodir ou cenas físicas [treinadas com David Chan] com os inimigos, nunca assustou Miguel Nunes. “O projeto foi-me dizendo tanto que me fui abstraindo do que estava à volta daquela grande produção. O João quer perceber como participar na sociedade, foi isso que o fez aliar-se ao KGB para, no fundo, derrubar o regime salazarista”, revela ao Observador em Lisboa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De volta à RARET. Na casa usada como décor principal para João Vidal viver, percebe-se que pouco se quis derrubar. Nota-se o toque milimétrico da direção de arte. Ainda dá para visualizar quando o espião toma o seu último copo de whisky, fuma o cigarro ou engole mais um comprimido. Alguém esteve aqui e reformulou o espaço. A seguir, foi embora. O papel de parede foi colocado de propósito, mas o tempo não dá tréguas: está a descolar-se. Há ainda folhas no chão com o aviso de “décor: não mexer”, feito pela equipa de produção. Os vidros das janelas, que João Viegas tantas vezes abre para fumar um cigarro e exercitar a tensão da missão que tem pela frente, são de acrílico. A câmara assim não apanha o reflexo. Estamos dentro do seu refúgio, filmado por Tiago Guedes, que outrora pertenceu a um operador, um guarda fios ou serralheiro. Mas e as escadas, que parecem ter levado uma demão recente? “Não mexemos”, diz ao Observador.