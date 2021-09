Baptista Leite sublinha ainda os problemas de segurança e explica que, de acordo com as autoridades, tem aumentado o “sentimento de insegurança” no concelho, sobretudo desde que a vizinha Amadora instalou o sistema de videovigilância e levou à “transição de criminalidade” para Sintra. “As pessoas mais idosas têm medo de sair à noite. Muitas pessoas acabam por não usar o comboio com receio”, diz, antes de voltar à sua praia: a saúde. “Mais de 100 mil sintrenses não têm acesso a médico de família. É mais de um quarto da população do concelho”, diz Baptista Leite, antes de explicar uma das suas grandes bandeiras eleitorais. “Com grande custo, vamos ter de assumir a prioridade política de garantir investimento municipal direto, para o acesso a um médico a quem não tem médico de família. Compete ao Governo corrigir a situação dos médicos de família. Claramente, vai demorar três, quatro anos a conseguir corrigi-lo, pela falta de planeamento de recursos humanos e a incapacidade de criar os incentivos corretos. Enquanto isso não acontecer, não podemos permitir que o concelho possa continuar com mais de 100 mil pessoas sem acesso a um médico. Portanto, vamos, através de um investimento municipal, contratualizar, seja com o setor público, privado ou social, diretamente para que cada cidadão identificado sem médico de família possa ter um médico assistente durante este período de tempo enquanto o Governo não resolve. Tem um custo estimado de cerca de 1,5 milhões de euros por ano. Portanto, é uma opção política clara.”

Ao lado de Ricardo Baptista Leite, na mesa do almoço e na candidatura, está António Capucho. O histórico social-democrata, ex-ministro e ex-presidente da câmara municipal de Cascais, já tinha sido eleito para a Assembleia Municipal de Sintra em 2013 pela lista independente de Marco Almeida, o que lhe valeu a expulsão do partido. Regressou ao PSD em 2019 pela mão de Rui Rio e é agora o candidato do partido à assembleia municipal num concelho em que o PSD aposta em nomes fortes com um alvo em concreto: Basílio Horta.

O ex-ministro e fundador do CDS, partido que abandonou em 2001, foi eleito presidente da câmara de Sintra em 2013 pelas listas do Partido Socialista. Em 2017, foi reeleito com maioria absoluta — e agora recandidata-se para um terceiro mandato apostado em aumentar a maioria. “Hoje temos um presidente de câmara, Basílio Horta, o seu executivo e muitos dos seus presidentes de junta, que não percebem que um presidente de câmara, um vereador e um presidente de junta tem como”, atira Baptista Leite. “Sente-se que há uma vontade de mudança e é fundamental que as pessoas compreendam que a única mudança possível, para retirar Basílio Horta de presidente de câmara, é votando em nós. O voto em qualquer outro partido é um voto desperdiçado que irá manter Basílio Horta presidente de câmara.”

Particularmente atravessado na garganta de Ricardo Baptista Leite está o facto de Basílio Horta ter recusado um debate com ele. “Durante esta campanha eleitoral temos um presidente de câmara que, pura e simplesmente, não participa no debate político. Não aceitou, apesar da minha insistência pessoal e de muitas pessoas, responder às perguntas da população. Depois de oito anos de governação, é o mínimo que se exige em democracia, é que o presidente da câmara esteja disponível para responder às perguntas das pessoas, para apresentar as suas ideias. Quer ser presidente de câmara mais quatro anos? Tem de dizer porquê e ao que vem — e confrontar as suas ideias com o principal adversário, que sou eu.”

“Na ausência da disponibilidade de Basílio Horta, que eu acho que é um ato de cobardia política e de desrespeito para com as pessoas de Sintra, eu continuarei na rua, porta a porta”, remata.

Baptista Leite não fica sem resposta. “Porque é que há de ser o principal oponente? Mas ele tem a certeza que é o principal oponente? Eu não tenho essa certeza. Porque é que hei-de discriminar os outros candidatos? Estaria disponível para um debate com todos. Ninguém organizou, ninguém pediu”, diz Basílio Horta ao Observador, sentado no parque de merendas do jardim urbano de Casal de Cambra, no final de uma arruada pela freguesia mais oriental do concelho. “Fartei-me de dizer que estou disponível para um debate com todos, mas o senhor queria um debate só com ele. Eu não percebia porque é que havia de ser só com ele.”