Como é que o Titov reagiu quando soube que o Gagarin tinha sido escolhido, não ele?

O Titov ficou condenado a ser o número dois para o resto da vida, como o Buzz Aldrin. A decisão sobre quem seria o primeiro só foi feita três dias antes do voo, a 9 de abril. É incrível quão tarde tomaram a decisão, andavam sempre indecisos entre um e outro. O que aconteceu no fim é que eles foram chamados a um escritório, do líder dos treinos de cosmonautas, e ele disse simplesmente: “Gagarin, tu vais primeiro. Titov, tu vais depois”. O Titov ficou devastado, ele achava mesmo que seria ele o primeiro. Saiu do escritório e apertou a mão ao Gagarin. Outro amigo dele, outro cosmonauta, aproximou-se dele e disse: “Ouve, não é assim tão mau ser o segundo homem no espaço. É ótimo! Vais a seguir”. E o Titov disse-lhe: “Quem foi o primeiro homem a descobrir a América?”. E este homem disse-lhe: “Cristóvão Colombo”. E ele disse: “E o segundo?”. “Não sei”, respondeu o cosmonauta. O Titov disse: “É essa a questão”.

Ficaria na sombra.

Sim. E, na verdade, devo dizer-lhe que, quando vi as filmagens que encontrei na Rússia — são imagens maravilhosas em bruto, sem edição, a cores do Titov. A cara dele está… Partida, quero dizer, ele olha para o horizonte, vê-se no rosto dele que o futuro inteiro dele mudou. Mas até àquele último momento, ele esperava que o Gagarin ficasse em terra porque aconteceu alguma coisa. Sei lá, que caísse ou tivesse um ataque de pânico.

E era uma possibilidade real: na noite antes do voo, o Titov estava de prevenção e teve de partilhar com o Gagarin o quarto. Havia duas camas no quarto que ficava no complexo de lançamento de foguetes, a dois quilómetros da plataforma de lançamento. Debaixo das camas, debaixo de cada colchão, estavam uns sensores para pedir o quanto eles se moviam durante a noite. Ou seja, ainda havia a possibilidade de, se o Gagarin se mexesse muito durante a noite e não dormisse bem o suficiente, o Titov ser escolhido para viajar em vez do Gagarin.

Significava que estava demasiado ansioso.

Pois, mas o ele não estava… Quer dizer, ele estava ansioso, claro! Escreveu uma carta linda à mulher onde dizia que, se ele não voltasse a casa, não queria que ela vivesse uma vida de luto. Queria que ela saísse e encontrasse um novo marido, que tivesse uma vida. “Não quero que me chores para o resto da vida”, ele disse exatamente isto, pedindo-lhe que olhasse pelas crianças e lhes dissesse o quanto ele as amava. Estava obviamente assustado, quem não estaria? É aterrador, ele estava sentido no cimo de um míssil nuclear, mas sem a bomba. Aquilo podia voar desde a União Soviética até Nova Iorque com uma bomba a bordo que seria 200 vezes mais poderosas que a que destruiu Hiroshima. É disto que estamos falar. Mas em vez de uma bomba, estava lá o Gagarin à espera sabe Deus do quê.