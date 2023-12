Situada numa das zonas mais conhecidas de Lisboa, a nova loja Continente Bom Dia vem juntar o passado, o presente e o futuro, numa oferta da qualidade e frescura à qual tem vindo a habituar os seus clientes. Alguma vez ouviu falar na Auto Palace? Este imóvel, construído no início do século XX para ser a catedral do automóvel, deu agora lugar à nova loja Bom Dia.

Se nunca tinha ouvido falar deste lugar – o que achamos difícil – saiba que é um dos raros exemplares lisboetas da arquitetura do ferro e do vidro. O frontão de azulejos Arte Nova foi agora recuperado e pode ser admirado por todos os clientes que aqui se desloquem, tal é o seu estatuto de obra de arte. Já os vitrais, que ainda se mantêm, foram encomendados em 1907 ao pintor e mestre vitralista Cláudio Martins, responsável pela recuperação desta arte.

Mas e se lhe dissermos que vir até esta loja é, mais do que uma simples ida às compras, uma verdadeira experiência? É verdade. Com o intuito de preservar a história do edifício que agora ocupa, é ao longo da escadaria que liga o parque de estacionamento ao piso da loja, que poderá visitar a exposição permanente sobre a Auto Palace. Aqui, poderá ficar a conhecer os marcos principais desta catedral do automóvel, bem como algumas figuras e factos que fizeram parte do seu percurso. Por exemplo, sabia que foi em 1909 que entrou em serviço o primeiro pronto-socorro em Portugal, construído nas oficinas da Auto Palace? Ou que, reza a lenda, Álvaro de Campos encontrou a inspiração de que precisava para o seu poema “Ao volante do Chevrolet pela estrada de Sintra”, ao contemplar os seus icónicos vitrais? Estas são apenas algumas das curiosidades que poderá descobrir ao encaminhar-se para a loja, pronto a pôr em dia as compras da semana. A nossa dica é que vá com tempo. Há texto para ler e fotografias para apreciar e a promessa é a de não se arrepender!

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para além de trazer uma nova vida ao edifício, esta nova loja vem também reforçar a presença da marca em Lisboa, bem como a sua proximidade aos clientes, e criar 39 postos de trabalho na região. Aberta das 08h às 21h, assume o 80.º lugar na lista de lojas no distrito de Lisboa, e o 31.º no concelho.

Ao entrar neste novo espaço vai poder encontrar uma grande variedade de produtos frescos, desde frutas e legumes, à padaria, talho e peixaria, com produtos da região. Com 1035m2 de área de venda, aqui é dada primazia ao seu conforto, com 10 caixas disponíveis, incluindo 6 de self checkout. Seja nos dias em que está com mais pressa, ou naqueles em que as compras se assumem como o seu momento de prazer, poderá sempre optar pela solução mais conveniente para si.

Porém, as novidades não ficam por aqui. Este espaço traz consigo mudanças que vêm impactar a marca Continente, bem como a própria comunidade. O Continente Bom Dia Largo do Rato vai

apoiar com os seus excedentes diários a: AVA — Associação Vida Autónoma; o Centro Popular D’Espie Miranda; o Centro de Promoção Juvenil — Casa da Estrela; e a Animalife. Para além da criação de mais emprego, surge agora este reforço naquilo que tem sido a Missão Continente – ajudar quem mais precisa, oferecendo a quem aqui se desloca os produtos de melhor qualidade.

Se ainda não conhece este novo espaço, chegou a altura de se deslocar até esta zona tão conhecida de Lisboa. Aguardam-no sorrisos e braços abertos, prontos a satisfazer todas as suas necessidades. Afinal, o que rende… é fazê-lo feliz!