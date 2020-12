Não é de estranhar que, quando as pessoas pensam em Millennium, pensem na imagem de Lisbeth, com a sua crista e a tatuagem de um dragão nas suas costas. Tornara-se um símbolo feminista da literatura moderna, e isso refletiu-se no cinema também.

Junta-se a uma narrativa tão intrincada um David Fincher no auge dos seus poderes e tínhamos um filme que não só desafiava as audiências, como as recompensava. A popularidade de Daniel Craig como James Bond teria peso na atração de espectadores não familiarizados com os livros e o desempenho de Rooney Mara como Lisbeth (que lhe conseguiu uma nomeação para Melhor Atriz) foi unanimemente celebrado.

O filme teve também uma extensiva campanha de marketing, que começou com um teaser que colocava uma versão de “Immigrant Song” dos Led Zeppelin (cantada por Karen O) por cima de imagens do filme, sem qualquer contexto — embora não nos dissesse nada sobre a história, comunicava exatamente que tipo de filme seria. O teaser apareceu na internet sem qualquer aviso, vazado por uma conta pirata sem suposta autorização do estúdio, embora até hoje se acredite que tenha sido uma tática de marketing premeditada, dado que a personagem de Lisbeth é uma hacker. Outra peça da campanha consistia num website onde todos os dias eram publicadas imagens de objetos relacionados com o filme, acompanhados de coordenadas – a primeira pessoa a lá chegar encontrava o objeto, um verdadeiro adereço das filmagens do filme.

[o teaser de “Os Homens que Odeiam as Mulheres”, de David Fincher:]

Mas exatamente o que é que levou à morte da sequela de “The Girl With the Dragon Tattoo” depois deste sucesso, e especialmente depois dos gastos do estúdio nos direitos e no guião?

O verdadeiro porquê de não termos tido uma sequela

Embora o filme tenha sido um sucesso entre críticos e espectadores, embora tenha sido um candidato de peso aos Óscares, os 232 milhões de dólares que arrecadou nas bilheteiras mundiais não foram suficientes para fazer o estúdio sonhar com uma sequela. Apesar de tudo, o filme de Fincher não foi barato — o seu orçamento foi de 90 milhões de dólares, sendo que este número não inclui os números relativos à publicidade e ao marketing. A MGM, co-financiadora com a Sony Pictures, relatou uma “perda modesta” e 10% de receitas a menos do que esperavam, quando as contas finais foram acertadas.

À primeira vista, o facto da data de lançamento nos Estados Unidos ter coincidido com o Dia de Natal pode parecer um dos fatores que levaram o filme a ter receitas mais baixas que o esperado. Para a indústria americana do cinema, o feriado constitui um dia importante no que toca a receitas de bilheteira. Ao contrário de Portugal, por exemplo, é bastante normal ir ao cinema no Dia de Natal, e “The Girl With the Dragon Tattoo” não era exatamente um filme indicado para famílias. No entanto, a lógica por trás desta data de lançamento assenta numa estratégia de counter-programming, uma forma de se fazer destacar o produto de entre a competição e de oferecer, neste caso, uma alternativa à alegria do Natal.