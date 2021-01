Depois passa para o concurso para ingressar na carreira diplomática, no MNE, onde foi a primeira colocada. Passa para os tempos em que integrou a comissão de recandidatura do general Ramalho Eanes, e onde participou como intérprete de vários momentos importantes, como os contactos com o francês François Miterrand, Ronald Reagan ou a rainha Isabel II. A passagem por Nova Iorque e a missão em Jacarta, para a libertação de Timor-Leste, não são esquecidos. As fotografias acompanham, no ecrã, os vários episódios da história de vida da candidata. Tudo para se dar a conhecer e, no fim, terminar a dizer: “Estou num ciclo da minha vida em que podia estar descansada a gozar a reforma, mas estou aqui porque posso fazer a diferença, pelas mulheres e homens deste país”.

André Ventura recorre a imagens de arquivo do PS e PSD

André Ventura não era nascido no 25 de abril, ao contrário de Ana Gomes, e não se abstém de dizer que não foi o 25 de abril que fez Portugal um país menos pobre. “Quer antes, quer depois do 25 de abril, Portugal mantém-se um país pobre, e é contra isso que um PR se deve insurgir”.

O candidato apoiado pelo Chega escolheu um começo suis generis para o seu vídeo promocional: imagens de arquivo de tempos de antena, tanto do PS (com Vítor Constâncio) como do PSD (ainda a preto e branco, com Aníbal Cavaco Silva), para mostrar que os problemas de então continuam os mesmos. “A fome continua, os roubos continuam”, ouve-se um popular queixar-se a um jovem Cavaco. “Em pleno século XXI, a pobreza, o afastamento, a exclusão mantêm-se. Como é possível?”, atira André Ventura, falando em “décadas” de “tachos distribuídos entre amigos” para a “corrupção continuar a ser hoje um problema enorme”.