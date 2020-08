Densidade populacional. Um dos fatores que não pode ser descartado, especialmente quando o uso de máscara e o distanciamento físico estão entre as medidas mais importantes na prevenção do vírus, é que em zonas mais densamente povoadas o risco de transmissão do vírus (de qualquer vírus respiratório) é maior. E a taxa de letalidade também é maior em áreas com maior densidade populacional.

Itália, por exemplo, tem 206 pessoas por quilómetro quadrado e uma taxa de letalidade de 13,4% de todos os casos confirmados, segundo dados do Worldometer. Já a África do Sul, com 49 pessoas por quilómetro quadrado, tem uma taxa de letalidade de 2,2% e o Egipto tem 103 pessoas por quilómetro quadrado e uma taxa de letalidade de 5,4% — sendo que estes são os dois países africanos com o maior número de mortos. Em África, os surtos de Covid-19 estão concentrados principalmente nos grandes centros urbanos — onde a frequência de doenças crónicas, como a diabetes, é maior.

Claro que o facto de os países africanos terem fechado as fronteiras logo no início da pandemia e imposto regras de confinamento ajudou na contenção do vírus. Durante esse período, os hospitais preparam-se o melhor que podiam, os médicos aprenderam quais as melhores formas de tratamento em uso na Europa e América do Norte e os centros de diagnóstico alargaram a capacidade de testar para o novo coronavírus. “Os países de África saíram-se muito bem de acordo com as capacidades que tinham”, diz ao Observador Mary Stephen, técnica do gabinete regional da Organização Mundial de Saúde para África. “Conseguiram, à sua maneira, diminuir a propagação do vírus.”

Confinamento aumenta fome e pobreza

De todos os países no continente africano, a África do Sul é aquele que inspira, simultaneamente, mais e menos preocupações. Por um lado, o país sozinho já teve mais de 60% dos infetados com SARS-CoV-2 em África e é o quinto país com mais casos no mundo — ainda que a curva agora seja descendente. “Felizmente é um dos países com um sistema de saúde mais robusto, porque se este tipo de surto [com tantos casos] tivesse acontecido noutro país, não tenho a certeza que a situação tivesse sido tão bem gerida”, afirma Mary Stephen, via telefone, a partir da República do Congo.

Ainda que o número diário de casos na África do Sul tenha diminuído e que o governo tenha levantado mais algumas das medidas restritivas impostas em março — incluindo a venda de tabaco e de álcool —, a população está a “sofrer imenso com a falta de trabalho” e nas últimas semanas têm havido “imensos protestos”, com “carros queimados e pneus a arder no meio da estrada”, conta ao Observador Ana, uma portuguesa a viver a 40 quilómetros da Cidade do Cabo. “Há mais crianças a pedir nos semáforos, mais sem abrigo a viver por baixo da ponte”, diz, descrevendo uma situação que a pandemia só veio agravar.

Na África do Sul, em Angola e em vários outros países africanos, muitas pessoas trabalham durante o dia para terem o que comer à noite. “O povo precisa de sobreviver”, diz Júlio, que trabalha numa empresa de construção civil em Angola. O governo angolano tentou restringir a atividade dos vendedores ambulantes e impôs uma cerca sanitária em Luanda que dura desde março. “Mas pouco ou nada notámos de diferente nos engarrafamentos ou na quantidade de pessoas aglomeradas nas filas para os transportes públicos”, diz o português ao Observador.

Joachim Osur, diretor de Projetos Regionais da Amref Health Africa (Fundação Africana de Medicina e Investigação), admite que o confinamento e a impossibilidade de trabalhar deixa as pessoas “frustradas” e que isso torna difícil que cumpram as regras impostas. “Lembro-me que no Uganda me disseram que mais valia morrer: ‘Se vamos continuar fechados, não vamos ter comida e vamos morrer de qualquer maneira’.” É por isso que a maior parte dos governos começa a ter mais cuidado com as medidas que impõe: “Estão a persuadir as pessoas a assumirem a responsabilidade de se protegerem e protegerem os outros, ao mesmo tempo que tornam as restrições o mais leves possível”, explica ao Observador.

África do Sul: a melhor resposta ou números perdidos?

Ana mudou-se com a família para a África do Sul há cerca de sete anos. Admite que nunca pensaram em passar ali o resto da vida, mas a pandemia fez acelerar a preparação do regresso a Portugal. Não pela pandemia em si, explica a portuguesa, mas porque o confinamento lhes deu tempo suficiente para pensarem e perceberem que se a economia do país já não estava bem, depois desta crise não ficará melhor. As medidas restritivas do governo duram há quase cinco meses e resultaram numa redução do rendimento de muitas famílias.

O confinamento começou a 27 de março, permitindo apenas aos cidadãos saídas para necessidades básicas, como comprar comida (apenas na área de residência), mas nada de bebidas alcoólicas nem tabaco. Na altura, o número de casos diários era de poucas dezenas, raramente ultrapassando uma centena. E assim continuou, até começar o desconfinamento, a 1 de maio. Durante este período, a família de Ana esteve sempre em casa, não podiam sequer passear pelas ruas do condomínio onde vivem. O marido em teletrabalho, as crianças de cinco e nove anos em telescola, depois de umas férias alargadas, e Ana à espera de voltar ao trabalho de atendimento ao público na Cidade do Cabo — que aconteceu também no início de maio.