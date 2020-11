“Antes das festas, o normal até é que se criem grupos com as pessoas que vão participar. Começamos logo a falar e a trocar fotografias. Ali não, é demasiado secretismo. Acho que estas festas não existem. É muito estranho conhecermos tanta gente da comunidade e nunca ninguém ter ido. Ou as festas não existem, ou só são frequentadas por pessoas de fora do meio — o que também não faz muito sentido”, argumenta o empresário, em tom de voz baixo, no canto mais discreto de uma esplanada virada para o mar, no concelho onde vive.

Membros ativos da comunidade SDC (Swingers Date Club, uma espécie de rede social online para troca de casais), foi através da Internet que este empresário e a mulher descobriram a Purilia, no início de 2014. Na altura, a leitura de várias reportagens publicadas na imprensa nacional e replicadas no site da empresa — a que nunca chegou a juntar-se o trabalho que o Observador fez durante o verão passado, sobre uma festa de sexo em plena pandemia que supostamente iria decorrer na zona da Comporta, com testes Covid a juntarem-se às ostras e ao champanhe do costume —, deu-lhes o empurrão que faltava.

A meio de fevereiro desse ano, através do e-mail que costumam usar para os contactos com os membros da comunidade SDC, escreveram para a Purilia e explicaram que queriam ir a uma festa. No próprio dia, receberam resposta: para poderem inscrever-se na comunidade só tinham de fazer o pagamento de um “feed” (sic) de 995 euros por casal, descontáveis em parcelas de 25% nas festas em que viessem a participar, e de enviar algumas fotografias. “Podemos avançar que o ambiente criado e os membros selecionados e acreditados para estarem presentes nos nossos eventos e ou atividades pertencem a uma classe social média-alta, acabando em um ambiente de glamour, luxúria e muito sexo”, detalhava o email.