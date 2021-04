Na música a solo e de canções de Bruno Pernadas (também a faz instrumental) conflui-se muita coisa. Está lá a técnica aprimorada aprendida na escola da música clássica — Pernadas estudou Guitarra Clássica e frequentou a Escola Superior de Música de Lisboa. Encontra-se ali o gosto pela expressão livre, exploratória e sem amarras sonoras, da música jazz, que começou por estudar no Hot Clube de Portugal e em que se especializou. Estão lá as melodias pop sofisticadas que apurou quando colocou o seu amplo universo musical ao serviço de canções pop-rock, sobretudo na banda que formou com João Correia, Julie & The Carjackers (que tem um disco editado em 2011, Parasol). E está lá uma perspetiva inclusiva da música, um gosto por muitos ritmos e expressões musicais que depois torna a música que faz um caldeirão de ingredientes sem fim.

Em setembro de 2018, quando o encontrámos em Barcelona para um concerto inserido no programa de exportação da música nacional Portugal Alive, Bruno Pernadas contava-nos uma coisa surpreendente. Apesar da mais do que aparente universalidade da sua música, cantada maioritariamente em inglês e que se molda e cozinha original a partir de ingredientes de ritmos musicais explorados em zonas geográficas distintas — do Ocidente ao Oriente, da América do Norte a África e à América do Sul —, aquela atuação na Catalunha em 2018 era a primeira vez que Bruno Pernadas apresentava as suas canções fora de Portugal.

Se a sua música cantada incorpora ritmos de tantas regiões do mundo, se esta não tem um piso geográfico delimitado e se pode até enquadrar-se em circuitos ao vivo distintos — os festivais pop-rock, os clubes noturnos de concertos e DJ sets, os festivais de jazz, o circuito dedicado à world music e à música étnica —, porque motivo Bruno Pernadas não é um homem que anda pelos quatro cantos do mundo, de continente em continente e de guitarra em punho? A resposta era simples, sugeria-nos ele na altura: logística. Para ser bem tocada em palco, sem artifícios nem manipulações de som pré-gravado (ao invés de tocado), esta música precisava de uma banda de nove músicos em palco. E quando Pernadas explicava a dimensão do grupo a quem o queria programar para concertos, o que tem óbvias implicações nos cachets, percebia que o interesse se desvanecia.

Nesse mês do ano II a.C. (antes da Covid-19), Bruno Pernadas tinha um plano já pensado: em 2019, no ano seguinte, sairia um álbum do novo grupo Montanhas Azuis — que criou com Norberto Lobo e Marco Franco, para fazerem música em trio tendo os sintetizadores como instrumento de base. Nesse mesmo ano, Bruno Pernadas contava gravar o seu terceiro disco de canções, sucessor de Those Who Throw Objects At The Crocodiles Will Be Asked To Retrieve Them. A previsão era que o álbum saísse em 2020. Acabou adiado pela pandemia mas o que ouvimos neste Private Reasons começou mesmo a ser feito em 2019, como Bruno Pernadas planeava.

[“Theme Vision”, o primeiro single do novo disco de Bruno Pernadas:]

Dois meses depois do seu primeiro concerto fora do país enquanto Bruno Pernadas, dado que já atuara fora de portas com a banda Real Combo Lisbonense — que se dedica a recriar música cantada por Carmen Miranda — e com peças de teatro em que assegurava a música ao vivo, Pernadas levou o seu projeto musical pela segunda vez para fora do país. Foi tocar ao Japão, o que diz ter sido não só uma experiência musical gratificante e surpreendente pela recetividade revelada à sua música (tanto que este seu novo álbum será editado no Japão) como importante para o que se ouve neste novo disco.

No Japão, Bruno Pernadas deu dois concertos nesse mês de novembro de 2018 com o seu grupo. Pôde viajar com todos os músicos que quis levar da sua banda. E aos dois espectáculos juntou ainda um terceiro concerto, que chegou a ser gravado e editado digitalmente no Japão, em que tocou em quarteto com outros compositores e instrumentistas que ali estavam no país naquele momento: o guitarrista Nels Cline — que faz parte da banda norte-americana Wilco mas que também grava discos com formações mais próximas do jazz e da música improvisada —, Joachim Cooder, baterista e filho de uma das maiores figuras do cancioneiro americano, Ry Cooder, e Shahzah Ismaily, baixista que integra a banda do guitarrista e compositor de jazz exploratório Marc Ribot.

Da viagem, Bruno Pernadas trouxe ideias, conta agora em conversa telefónica com o Observador: “A experiência de ter estado no Japão a ouvir música tão diferente… quando digo tão diferente não é por ser oriental, é porque eles têm acesso a música ocidental e a música de outras zonas a que nós não temos acesso. Não tem ver com ter ouvido muita música tradicional”. As ideias que vieram na bagagem foram “muitas” e alguns meses depois, no verão de 2019, “o disco começou a ser feito”.