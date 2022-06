O mundo que resta: a visão de Pedro Costa, Rui Chafes e Paulo Nozolino chegou a Paris

A exposição “Pedro Costa, Rui Chafes, Paulo Nozolino – Le reste est ombre” (verso de Fernando Pessoa), começa com Ventura, personagem/ator de Pedro Costa, oculto pelas próprias mãos, começa com o homem que não quer ver ou ouvir o que o aflige, o que o fere, o que o pisa. A chamada é de atenção para o que lhe dói, uma dor interior, não física, que se estende na morte por fome de um menino em Sarajevo, captada pela câmara de Paulo Nozolino em 1997, dois anos depois do fim da Guerra da Bósnia, ou simbolizada na mácula do “Véu” rasgado de Rui Chafes, qual ferida aberta no chão. Associações inconstantes entre as peças dos três artistas que se dividem por mais de 400 metros quadrados, na Galeria 4 do Centro Georges Pompidou até 22 de agosto. São seis salas numa encruzilhada de corredores que ditam com um impacto raro a nobreza de uma realidade que o mundo cada vez menos consegue esconder.

“É um espaço quase urbano. São ruas e casas assimétricas, diagonais, como nas Fontainhas. Casas onde se entra e sai, ora à direita, ora à esquerda, sem saber muito bem que rua tomar. Tanto se pode ver tudo como faltar ver alguma coisa.” A ideia é desenvolvida por Rui Chafes, que mostra as suas esculturas tanto em locais de passagem, como em salas mais definidas, sem que, no entanto, se assemelhem a espaços museológicos. Ali, as obras dos artistas absorvem aspetos de umas e outras, num crescendo de linguagens diferentes que ora tocam o real de forma mais evidente, ora o representam de modo alegórico, pictural, imaginário.