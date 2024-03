O murro na mesa de Ventura para atrair atenções: o regresso à rua, as bandeiras do passado e as anónimas "forças vivas"

A estratégia de dois comícios por dia deixou André Ventura fora dos diretos das televisões e rádios durante todo o dia, das reações constantes e das respostas cruzadas entre adversários. E se o líder do Chega tem a capacidade quase diária de marcar agenda pelos mais diversos motivos, isso não estava a acontecer em pleno período de campanha, o que obrigou a uma inversão da estratégia: num sprint final regressa à rua, com uma arruada por dia, e está a tentar impor a narrativa de forma diferente.

A estranheza levantou-se logo quando foi conhecido o roteiro da campanha: 13 dias, 23 comícios e três arruadas. O “medo da rua” não era argumento para André Ventura, que foi argumentando andava na rua desde que o Governo caiu (“fiz o dobro ou o triplo das arruadas dos outros”) e que agora era “importante não só agregar os militantes e apoiantes”, mas que eles ouvisse a sua “proposta política”. Isto apesar de, nos comícios, esse contacto com militantes ser praticamente inexistente, já que está numa mesa com a sua comitiva mais próxima (há apenas espaço para o candidato e responsável de cada distrital). Contacto com os apoiantes só mesmo no momento das selfies e autógrafos de final de comício.

A verdade é que a segunda semana arrancou com Ventura ao volante de um veículo antigo que estava estacionado à entrada de um comício — um verdadeiro boneco para as câmaras —, a deixar no ar nomes que, nas suas palavras, querem “encontrar uma solução” à direita e a trazer a tese das “forças vivas” do PSD que permitirão ao Chega entrar numa solução governativa em caso de maioria. Não as nomeou, mas voltou a chamar a si as atenções.

No mesmo dia atingiu um novo pico no discurso mais radicalizado com que surgiu na campanha ao recuperar a prisão perpétua, que nunca desapareceu do programa, mas à qual não se referiu durante os anteriores discursos — e ao ver o deputado Pedro Santos Frazão a levar para a campanha o tema da teoria da substituição. Pelo meio, além de ter tentado estancar o tema do financiamento ao distribuir as listas de donativos pelos jornalistas, lançou suspeitas sobre o processo eleitoral, alertando para uma “tentativa de desvirtuar eleições” e pedindo a demissão do porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Nova fase: à boleia das “forças vivas” do PSD

Numa entrevista à RTP, gravada e transmitida na segunda-feira da semana final de campanha, André Ventura não contou quem foram as “forças vivas” do PSD que lhe garantiram que ia existir um governo com o Chega em caso de maioria de direita, mas resolveu lançar os nomes de algumas das pessoas que se “têm feito ouvir”, na visão do presidente do Chega, relativamente à necessidade de apresentar uma solução nesse cenário: “Ângelo Correia, Rui Gomes da Silva, Miguel Relvas, o próprio Pedro Passos Coelho no final do discurso [no comício da AD] disse ‘Luís, sei que tens de encontrar as forças necessárias para formar uma maioria’.”

As palavras ditas ali, naquele momento, só podiam ter repercussão na campanha e André Ventura sabia-o — não só porque quando Passos Coelho apareceu na campanha causou impacto, da esquerda à direita, mas também porque o tema da colagem do PSD ao Chega causa embaraço à Aliança Democrática, que tentou estancar o assunto com o “não é não” de Luís Montenegro e que, ainda assim, tem sofrido tentativas da esquerda de dar força a essa teoria de que existe uma solução para o pós-eleições.

Ao contrário da incapacidade de marcar a última semana, neste caso em concreto não demorou até que as reações chegassem. Luís Montenegro fugiu ao tema, mas não deixou de aproveitar a oportunidade para menorizar o discurso do presidente do Chega (“Não participo no recreio”), e Rui Rocha preferiu denunciar aquele que diz ser o “modo de atuar do Chega”, apontando ao “desespero de trazer argumentos para o debate quando se vê que as coisas não estão a correr bem”. Apesar da desvalorização, a questão voltou a servir para a IL deixar tudo nas mãos dos sociais-democratas, com o presidente liberal a dizer que “cabe ao PSD esclarecer se entender que deve esclarecer”.

E se Mariana Mortágua preferiu dizer que a “única notícia relevante sobre o Chega é que ainda não divulgou a sua lista de financiadores”, Pedro Nuno Santos aproveitou para colocar tudo no mesmo saco: “Aquilo é uma confusão e é essa confusão que não quero para o país.”

E do lado dos nomes referidos houve diferentes reações: Rui Gomes Silva confirmou à TSF que tem falado com o presidente do Chega e defende uma aliança à direita com o Chega, Miguel Relvas disse ao Observador que o assunto é “de rir” e Ângelo Correia garantiu ao Expresso que não fala com Ventura desde 2009, altura em que o agora líder do Chega, na altura do PSD, “andou na campanha de Sintra”.

André Ventura não se esquivou às perguntas — e, em boa verdade, quer dar força ao tema porque lhe dá uma centralidade que ainda não tinha conseguido — e quando foi questionado pelos jornalistas tinha um novo pormenor a acrescentar: “Tenho a certeza de que vamos ter um governo de direita e se alguém tiver de sair entre o governo de direita e Luís Montenegro é Luís Montenegro que sairá porque não vamos estar reféns para ter uma alternativa.”

Com “99% de garantias e certezas” e sem querer ser transparente sobre os nomes em causa, o assunto não está encerrado, mas o objetivo está cumprido: Ventura falou e ninguém ou quase ninguém ficou calado.

No tudo por tudo, até valem cânticos do Sporting

Perante esta nova realidade, o Chega pôs fim à campanha dentro de portas e saiu à rua. O anúncio foi feito pelo partido e dava conta de que desta terça-feira até ao final da campanha Ventura ia ter contactos com a população todos os dias. Arruadas em Évora, Beja e Portimão, além da tradicional descida do Chiado que já estava marcada, entraram na agenda do presidente do Chega.