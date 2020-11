[Negócios do Estado é um novo espaço de investigação do Observador, onde são escrutinados contratos públicos.]

Um ajuste direto de quase 75 mil euros feito pelo município da Trofa à Meo em setembro de 2020. Objetivo? “Reforço da votação e promoção dos santeiros de S. Mamede do Coronado, candidatos às 7 Maravilhas da Cultura Popular”. De acordo com um contrato publicado no portal Base, um dos vencedores deste ano da iniciativa das 7 Maravilhas investiu, só em chamadas para o número de valor acrescentando 760 207 810, quase 75 mil euros. “Batota”, gritou a oposição (PS e BE). Mas nas 9 edições da iniciativa em Portugal os dinheiros públicos envolvidos em torno do ‘negócio 7 Maravilhas’ são muito superiores.

A empresa, criada por Luís Segadães, o homem por trás da máquina bem oleada das 7 Maravilhas já recebeu em ajustes diretos mais de 3 milhões e 699 mil euros de entidades públicas. Isto em apenas 62 contratos. Seja para promover a candidatura de determinado município a uma das nove edições que já tiveram lugar, seja para realizar as galas das semi-finais e finais. As autarquias argumentam com o benefício para a promoção local, mas será mesmo assim?

Ao Observador, fonte de uma das autarquias que já participou na iniciativa explica que “basta definir o valor do ajuste” que o resto é tratado pela “máquina montada por Luís Segadães“. Máquina essa que todos os anos consegue milhares de euros só com a empresa EIPWU. A empresa responde ao Observador que os seus eventos trazem retorno para os municípios, embora destaque que “é variável de acordo com o tema e com o ano“. A EIPWU, nas mesmas respostas enviadas ao Observador, remete para um estudo da Cision que, garante, “reflete o mediatismo alcançado”. “E podemos dar vários exemplos de sucesso de marketing territorial“, acrescentam.

Sobre o facto de este negócio assentar em dinheiros públicos, a EIPWU destaca que se trata de um “mix onde entram também grandes marcas como patrocinadoras”. E dá exemplos: “Este ano a Sical patrocinou, a Altice, os Ovos Matinados e a Adega de Favaios, quase todos repetentes, tendo em conta o sucesso e a repercussão para essas marcas”.

É inegável, no entanto, que a base do negócio da EIPWU tem sido feita por via de contratos públicos volumosos ao longo dos últimos anos. Os contratos variam de acordo com o valor. A empresa Seven Wonders — também de Luís Segadães — recebeu, só em 2010, mais de 1,5 milhões da Associação Turismo dos Açores para a “prestação de serviços de organização e promoção da realização do evento ‘As 7 Maravilhas Naturais de Portugal’ no Arquipélago dos Açores”.

Gala nos Açores, vitória para a Madeira. Nesse mesmo ano, acabaria por vencer a Floresta Laurissilva, da Região Autónoma da Madeira, com a gala final a ser transmitida a 11 de setembro de Ponta Delgada. Mas não foi apenas um contrato de 1,5 milhões que Segadães fechou através da New Seven Wonders. Para promover o destino Açores no mercado nacional, “alavancada no evento ‘As 7 Maravilhas Naturais de Portugal'”, a New Seven Wonders recebeu ainda da Associação Turismo dos Açores 86 mil euros.

Além destes quase dois milhões de euros para “divulgar na comunicação social a declaração Oficial das 7 maravilhas naturais de Portugal”, a empresa EIPWU — também de Luís Segadães — cobrou mais 50 mil euros. Mas há mais ajustes diretos a somar aos custos que a Associação Turismo dos Açores teve para realizar a gala final da iniciativa de 2010.

Há depois vários outros gastos indiretos para as entidades públicas. Para a “realização do cocktail dînattoire e after party” no dia da gala, que aconteceu em simultâneo com a transmissão do evento, a Associação Turismo dos Açores pagou à empresa GRASS – Produção e Consultoria Artística mais 76.350 euros e 78.039,30 euros à Associação Açoriana de Formação Turística e Hoteleira. Mais de 154 mil euros a somar às despesas com o evento. Feitas as contas, às quais ainda falta a parte técnica e de infraestruturas, por exemplo, a Associação Turismo dos Açores gastou em 2010 pelo menos 1.840.389,30 euros com a edição das 7 Maravilhas Naturais de Portugal.

No ano seguinte, com a gastronomia como mote, o grande cliente da empresa EIPWU para a gala onde foram anunciadas as ‘7 Maravilhas da Gastronomia’, na cidade de Santarém, foi o Turismo de Lisboa e Vale do Tejo. A gala custou à entidade mais de 487 mil euros, só no contrato com a empresa do mentor da iniciativa das 7 Maravilhas. Excluindo custos adicionais, o Turismo de Lisboa e Vale do Tejo pagou 487.500 euros para “a organização, promoção e gestão da realização do evento As 7 Maravilhas da Gastronomia, na cidade de Santarém”.

Novo ano, novas maravilhas a concurso. Num país com uma extensa costa, 2012 foi ano para eleger as ‘7 Maravilhas Praias de Portugal’. A gala final foi transmitida da península de Tróia, com um custo associado. Para a gala final, a empresa EIPWU fechou mais um contrato com o Turismo do Alentejo no valor de 772.357,72 euros. Mas, de acordo com o portal Base, o mesmo evento haveria de render ainda mais cerca de 24 mil euros à empresa. A 8 de setembro de 2018 fechou mais um contrato com a Infratróia – Infraestruturas de Tróia de 24.390,30 euros para a “prestação de serviços de Promoção da área de desenvolvimento Turístico de Tróia nos eventos das 7 Maravilhas – Praias de Portugal”.