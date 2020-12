O perfil discreto após uma adolescência conturbada onde tentou agredir professora

Robert Lewandowski tem um perfil discreto. Nunca falha uma festa do Oktoberfest vestido a rigor mas não gosta de expor em demasia a sua vida privada – muito menos alimenta polémicas. Por exemplo, quando no ano passado deu uma entrevista onde explicava a troca do B. Dortmund pelo Bayern dizendo que, com os bávaros, podia lutar por todos os títulos porque chegara finalmente a um grande clube, fez questão de justificar que nunca teve a intenção de minimizar a anterior equipa, a quem só poderia agradecer pela evolução que teve na carreira. Até mesmo na única altura em que se falou de forma mais concreta de uma saída da Alemanha, em 2018, admitiu que teve essa ideia mas porque se sentia alvo de todas as críticas feitas ao conjunto da Baviera e não por qualquer outra razão mais ligada ao tratamento do clube. No entanto, nem sempre foi assim. Longe disso, acrescente-se.

Uma autobiografia publicada em 2016 revelou um lado mais obscuro de Lewandowski na adolescência que mostra bem a evolução que o jogador teve ao longo dos tempos. Entre vários episódios dignos de um bad boy, o polaco admite que de quando em vez roubava o carro aos pais sem eles saberem para sair à noite quando ainda só tinha carta de condução de motas, gostava de pregar partidas à polícia de Leszno (onde cresceu) com cascas de banana e iogurtes já fora de prazo, foi uma vez atacado com uma faca e chegou a tentar agredir uma professora, o que lhe valeu um castigo que ainda não esqueceu. “Ela chumbava-me de propósito e estava com tanta raiva que atirei uma cadeira”, contou. Já no futebol, ainda nos escalões de formação, foi um dia apanhado a fumar um cigarro e a partir daí o treinador fez com que estivesse seis meses a olhar para um extintor a seguir a todos os treinos.