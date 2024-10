O novo ciclo político de Montenegro em três atos e outros tantos riscos

O risco das autárquicas

Ultrapassado, aparentemente, o impasse orçamental e afastado um cenário de crise política, as atenções do partido centraram-se no próximo desafio eleitoral — as autárquicas agendadas para setembro ou outubro de 2025. Para lá da vontade anunciada de conquistar a liderança da Associação Nacional de Munícipios (ANMP) e a Associação Nacional de Freguesias (Anafre) e de uma aposta declarada num ato eleitoral que é “crucial”, pouco ou nada foi dito de concreto sobre esse processo — prova de que os sociais-democratas estavam quase exclusivamente centrados na frente parlamentar.

Ainda assim, as eleições autárquicas do PSD revestem-se de especial importância pelo momento em que vão acontecer, imediatamente antes da discussão do Orçamento do Estado para 2026. Uma eventual escorregadela do PSD nas autárquicas dará (ainda mais) argumentos a Pedro Nuno Santos para chumbar o Orçamento e provocar uma crise política — a partir do momento em que o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa estiver encontrado, já poderão ser convocadas novas eleições. Ora, um possível resultado menos positivo para os socais-democratas atirarão o PS para um ciclo de duas vitórias consecutivas (europeias já entram nas contas), o que pode atrapalhar as aspirações do PSD nas legislativas.

Houve, apesar de tudo, alguns sinais a registar. Carlos Moedas, que continua a manter um tabu artificial sobre a sua recandidatura à Câmara Municipal de Lisboa (a hipótese de não ir a jogo não é levada a sério nem pelos seus mais próximos), voltou a ser um dos mais aplaudidos do congresso — numa discurso altamente crítico para o PS e rompendo com a “morna de São Tomé” (palavras do histórico social-democrata Mendes Botas). É possível que em breve anuncie uma coligação pré-eleitoral que junte os liberais para tentar ganhar de vez a maioria na Câmara.

A outra grande dúvida é perceber que aposta fará Montenegro para a autarquia do Porto. Pedro Duarte é o nome apontado com maior insistência para o lugar, ainda que o próprio tenha fugido à questão em entrevista ao Observador. Hugo Soares foi bem mais generoso nas palavras: seria um “excelente candidato“, assumiu o secretário-geral do PSD, que, pelas funções que ocupa, terá responsabilidades acrescidas na escolha dos candidatos autárquicos.

Quanto ao mais, não faltaram vozes (minoritárias, é certo) a contestar a falta de ligação de Montenegro, agora no fato de primeiro-ministro, ao partido. Existia, também por isso, alguma expectativa para perceber que mudanças introduziria o líder social-democrata na sua direção mais próxima no sentido de voltar o PSD mais para o combate autárquico.

As mudanças acabaram por não refletir isso: além das promoções de Rui Rocha (antigo líder distrital de Leiria) e de Lucinda Dâmaso, presidente da UGT, o que lhe dá naturais relações privilegiadas com trabalhadores e empresas, a nova direção de Montenegro não parece ter sido escolhida para preparar o ciclo autárquico. Mais relevante é a recondução de Hugo Soares e Pedro Alves, como secretário-geral e coordenador das eleições autárquicas. Eles, sim, são os homens do aparelho.

Mendes abaixo das expectativas (e com concorrência mediática)

Montenegro fez declaração tão inesperadas e tão pró-Mendes em Belém que aumentou as expectativas para o Congresso de Braga, onde seria aprovado o perfil do candidato presidencial. Marques Mendes fez saber que ia à reunião magna, o que ajudou a aumentar ainda mais essa expectativa. Na primeira intervenção do Congresso, o presidente da autarquia de Braga, Ricardo Rio, continuava a onda e atirou: “Vejo estrelas a alinharem-se para que em Belém Braga continue a ter muita influência.”

Mas não só não houve um momento galvanizador, como o dia pouco acrescentou a uma futura candidatura a Belém. Mendes começou, ainda antes de entrar na sala, a pôr água na fervura. Estrategicamente, não interessa ao ex-líder do PSD avançar agora e por isso quis, propositadamente, esfriar a ideia de que a decisão está mais que tomada e que o apoio do partido está mais do que garantido. “Queria dizer-vos o seguinte: eu registei o gesto de simpatia do presidente do PSD e primeiro-ministro ao falar de mim, há dias. Mas quero sublinhar que a candidatura presidencial é uma decisão individual, às vezes quase solitária, e sobre essa matéria eu falarei, sem dúvida, quando tomar uma decisão em 2025”, disse Mendes.

Sobrava então uma receção apoteótica da sala, que desse força para uma futura e difícil batalha. Marques Mendes demorou a responder aos jornalistas e Hugo Soares desesperava: “Temos de ir embora”. Com o tempo perdido à entrada, Pedro Duarte já estava a falar quando o ex-líder entrou na sala, com aparato de câmaras, mas sem qualquer anúncio. Só quando terminou a intervenção do ministro dos Assuntos Parlamentares é que Miguel Albuquerque anunciou no palco o antigo líder Marques Mendes. Foi aplaudido, mas não com estrondo — ficando mesmo aquém do aplauso de 2022. Mesmo descontando a comparação, esteve longe de ser uma entrada galvanizadora.