O “meio”

Convidaram-me para escrever aqui sobre o novo programa do Ricardo Araújo Pereira na SIC. Fiquei espantado. A SIC ainda existe? Ou melhor, eu sei que a SIC e a TVI ainda existem (a RTP, para efeitos além da propaganda, faleceu há décadas ou nem chegou a nascer). O que não sabia é que continuavam a exibir programas distintos de concursos, novelas, Cristinas e variedades disfarçadas de telejornais. Pelos vistos, do alto dos seus prejuízos, a SIC resolveu patrocinar um telejornal disfarçado de variedades. Ou um noticiário humorístico, que é o que “Isto é Gozar com quem Trabalha” pretende ser. Também estranho que uma estação que conta com o sr. Costa Ribas nos quadros não aproveite (a designação moderna é “fomentar sinergias”) tamanho mestre do burlesco e, após deixar fugir Pacheco Pereira, vá recrutar comediantes no exterior.

Para cúmulo, recrutou o Ricardo, merecedor de uma data de elogios que me dispenso de repetir. Digo apenas que gosto de ver o Ricardo e que nunca me lembraria de ver a SIC se não fosse o convite do Observador. E digo-o para dizer que não conheço ninguém da minha idade ou abaixo dela (hoje uns 55% dos portugueses, raios os partam) que veja canais assim. A experiência ensina-me que:

1) os velhinhos vêem exclusivamente a CMTV, onde pessoas da geração real ou mental deles peroram acerca de crimes passionais e acidentes de motorizada;

2) os sujeitos de meia-idade vêem a Netflix, a HBO e a Amazon Prime, onde pessoas da geração deles tentam reproduzir, normalmente em vão, os méritos de “Breaking Bad” ou “The Sopranos”;

3) as crianças, dos 3 aos 33 anos, vêem outras crianças aos berros no YouTube.

Não faço ideia de quem vê os canais tradicionais, decerto um nicho dentro de um nicho. Sobretudo não faço ideia de quem vê os canais tradicionais para ver o Ricardo. Consultam-se as listas dos “mais vistos” a cada ano e, nos anos recentes, dezoito ou dezanove dos vinte primeiros lugares estão ocupados por jogos de futebol. Tradução: um “youtuber” que se filma na casa da mãe e pontua as frases com “uoréver” tem audiências superiores a todos os “conteúdos” televisivos, com a possível excepção de duas dúzias de partidas da bola. À semelhança do que aconteceu em tempos com os jornais, as televisões atravessam um processo de mudança: a questão é que o processo muda e as televisões ficam imóveis.

O “formato”

Recentemente, o Tiago Dores contou-me que muitos sugeriam aos Gato Fedorento fazerem uma versão nacional do “Daily Show”. Era, obviamente, um bitaite de entendidos sem noção dos custos de um programa assim. Há o imenso custo de pagar aquilo. E, pela parte que me toca, há frequentemente o relativo custo de assistir àquilo. Tirando o período áureo de Jon Stewart, ajudado por figuras que fariam carreira fora dali (Steve Carrell, Ed Helms, Stephen Colbert), o “Daily Show” raramente foi suportável. No seu melhor, foi magnífico, e criou um novo padrão para a paródia de telejornais. Por azar, criou igualmente uma crença no próprio brilhantismo que irritava um santo. De tão incensado, o “Daily Show” passou a levar-se a sério – e a dificultar que o levássemos a brincar. De palhaço inteligente, Stewart desceu a guru partidário, consciente de que, para sectores consideráveis da população, o seu espaço de rábulas era mais influente do que os noticiários convencionais. Sem surpresas, a graça perdeu-se pelo caminho: não tem piada ponderar e antecipar o efeito “social” da piada. Depois, Stewart reformou-se sério e institucional, o “Daily Show” prosseguiu com um apresentador que desconheço e as derivações (“spin-offs”, em estrangeiro) multiplicaram-se.