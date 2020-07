Não se ouve um suspiro de alívio, mas quase. Afinal, passaram dois anos desde que a promotora privada de espectáculos Força de Produção venceu o concurso público para arrendamento do Teatro Maria Matos — um concurso que resultou da reorganização da rede de teatros municipais de Lisboa e que exigia a empresas privadas que apresentassem projetos artísticos para a gestão e exploração do espaço. Finalmente, depois de um processo acidentado que teve até tentativas de impugnação do concurso na justiça, o teatro reabre esta quarta-feira, 15 de julho.

Antes da reabertura de portas, que na verdade até aconteceu oficiosamente na véspera, 14, para um ensaio solidário do espectáculo “Avenida Q” — poderá ser visto pelo público a partir desta quarta-feira e até 1 de novembro, todas as 4ª, 5ª, 6ª, sábados e domingos —, a diretora da Força de Produção, Sandra Faria, falou ao Observador de quase tudo: do contrato de arrendamento e da longa espera para reabrir a sala, da programação que já foi anunciada para os próximos meses, da programação ainda por anunciar (sobre a qual deu várias pistas), dos novos consultores que ajudarão a decidir o que será possível ver e ouvir no Maria Matos (entre os quais Bruno Nogueira e Filipe Melo), da vontade de levar mais pessoas ao teatro e não apenas a este teatro em específico e do posicionamento que quer que o Maria Matos tenha nos próximos anos.

Além de defender que “quem pensa que ir para o Maria Matos é um grande negócio está completamente enganado”, porque “é um espaço de grande risco” mas que a Força de Produção vai gerir “com uma grande motivação e com muita felicidade”, Sandra Faria lamentou ainda que Portugal esteja “na cauda da União Europeia” em bilhetes de espectáculos vendidos e em consumo cultural. Deixou até propostas concretas à tutela para que se concentre mais na forma como comunica às pessoas os espectáculos que apoia: “Acho que num valor global que é dado em subsídios pela DGArtes, deveria haver um valor que não fosse entregue e que fosse canalizado para um gabinete de comunicação”, diz.

Explicando ainda que o Maria Matos, funcionando agora como teatro privado, terá de apostar numa linha programática diferente da que seguia quando era um teatro público, Sandra Faria faz algumas revelações.

Desde logo, assume que “Avenida Q”, o espectáculo que estará em cena durante os próximos três meses e meio, não era o espectáculo pensado para a reabertura: a ideia era ter como primeira aposta forte nas grandes produções de longa duração (“se fizer um espectáculo durante dois ou três fins-de-semana não vou conseguir pagar às pessoas, porque não vivo dos subsídios”) uma comédia francesa, “de um autor bastante popular”, com “encenação do Pedro Penim” — do Teatro Praga — “e com uma atriz protagonista que seria a Alexandra Lencastra, que é respeitada por todos os lados do panorama teatral e nacional”. Somados os dois anos de espera à pandemia do novo coronavírus, a alternativa encontrada é arrancar com a reposição de um espectáculo antigo, que foi um êxito de bilheteira em Portugal e que Sandra Faria acredita que pode continuar a levar mais gente ao teatro.

A diretora da promotora de espectáculos que gere e explora também o Teatro Villaret afirmou ainda acreditar que as produções teatrais mais populares — “o que é diferente de popularuchas” — podem funcionar como porta de entrada para levar aos teatros espectadores que deles têm estado afastados. E explicou que há espectáculos antigos, que estiveram em cena noutros teatros ou mesmo no Maria Matos durante pouco tempo, que podem ser recuperados e recriados, porque têm qualidade artística e potencial para “serem vistos por muita gente”.

Sandra Faria falou ainda sobre as apostas para consultores de programação, explicando o que cada um poderá acrescentar e dando alguns exemplos: Bruno Nogueira, por exemplo, apoiará através de ideias para desenvolver “clubes de comédia” no teatro e está “muito motivado para pensar” em propostas “mais intimistas, mais exclusivas e mais fora da caixa” para uma pequena sala de ensaios do Maria Matos, com 30 lugares, ao passo que Filipe Melo “tem muitas ideias, também para a sala principal” do teatro, que abrangem mais áreas, dado que “tanto trabalha na área da música como na do cinema, banda desenhada e genericamente na escrita”.

Outra das novidades passa pela programação que terá a cafetaria do Teatro Maria Matos, que não reabrirá já com propostas artísticas mas que de futuro deverá ter “jams sessions de jazz com curadoria do Filipe Melo, clubes de comédia com stand-up, sessões de songwriting [escrita de canções] e apresentações e lançamentos, sejam de livros, de discos ou outro tipo de projetos”, revela Sandra Faria.

Paralelamente à entrevista, ainda há uma garantia importante deixada como convite para que o público volte às salas: “É seguro estar dentro de uma sala de espectáculos, com o distanciamento todo e com as regras todas que existem, que são impostas pela DGS e que são cumpridas. Portanto não há que ter medo de ir. Estão muito seguros dentro de um espaço, vão divertir-se e emocionar-se e vão viver momentos que se calhar já não vivem há muito tempo e que fazem falta à saúde mental de todos nós”.

Antes de irmos propriamente ao que vai ser o Teatro Maria Matos daqui em diante, queria perguntar-lhe uma coisa. O dossiê enviado à imprensa, a propósito desta reabertura do Maria Matos, começa assim: “Cada português só compra bilhetes para um espectáculo de dois em dois anos. Isto incluindo concertos e festivais — se falarmos apenas de teatro, os números são ainda mais preocupantes”. Como é que isto se resolve?

Era fantástico ter uma fórmula que resolvesse esta situação. Não é fácil. Basicamente acho que há um falhanço grande nestes últimos anos de todas as políticas culturais, porque ninguém se preocupa com o acesso que as pessoas têm aos espectáculos. Mesmo o cinema tem números desastrosos, são o dobro dos espectáculos ao vivo mas continua a ser um desastre total. Acho que temos de divulgar muito o que se passa, temos de formar públicos, abrir, deixar de ter um bocadinho a ditadura do gosto que existe em alguns espaços culturais. É preciso um lado mais democrático no acesso à cultura e às artes em geral. Mas é um trabalho que não é imediato, vai levar algum tempo. Agora, não consigo ver que nos últimos anos isso esteja a ser feito por quem devia fazê-lo. Não é só desta ministra da Cultura nem deste Ministério, os últimos anos têm sido assim.

Dou um exemplo: a Força de Produção é uma entidade privada que vive absolutamente do público e da receita de bilheteira, como a maioria dos produtores de música e de festivais, mas em termos de teatro temos relação com companhias e projetos subsidiados. Aí quase existe uma desresponsabilização, é “tomem lá o subsidio e já está” — e este “já está” não chega. E depois do subsídio? E o apoio que as pessoas precisam de ter a seguir? Acho que um dos grandes problemas é a falta de acessibilidade e a pouca divulgação dos espectáculos, essencial para se chegar a todos. Por isso é que falo do acesso, é muito importante trabalhar a fruição de tudo isto. E isso não tem sido feito, ou tem sido feito de maneira pontual e não de uma maneira organizada e conjunta com uma verdadeira união do setor. Esse seria talvez o primeiro passo a dar. E muitas vezes a diferença entre o privado e o público é uma coisa que tem uma enorme importância neste país, é algo muito carregado. Acho que cada vez mais precisamos de partilhar, precisamos de parcerias que ajudem o setor todo e não só cada quinta em si.