“Mas isso não era um pedido entre polícias?”, questionou a juíza Margarida Alves. Também a juíza-adjunta, Ana Paula Conceição, interveio para saber como é que esse ofício tinha sido enviado a Pedro Henriques. E o inspetor não conseguiu dar respostas claras. “A solicitação [a Pedro Henriques] foi feita sabendo das dificuldades de chegar aos russos“, disse, lembrando ao tribunal o quão difícil é conseguir uma resposta das autoridades russas — o que levou a juíza-adjunta a concordar com a cabeça. Ana Paula Conceição perguntou ainda se PJ “costuma” partilhar documentos da investigação com os advogados. “Não é hábito“, garantiu o inspetor.

É certo que, até ao momento, ainda não foi esclarecido sobre quem, dentro da PJ, enviou este email: se, tal como nos restantes casos, foi Rogério Bravo ou se outro elemento. Ainda assim, esta troca de correspondência aponta para a alegada relação da PJ com a Doyen em relação à qual o tribunal extraiu agora certidão. Aliás, esta quinta-feira, antes de o fazer, uma das juízas lembrou exatamente a existência deste ofício.

O email do inspetor a sugerir um requerimento sobre Rui Pinto para enviar à Procuradora-Geral da República

Vários meses passaram com a audição de outras testemunhas — o julgamento chegou mesmo a ser suspenso devido a um caso de Covid-19 — e nunca mais se falou deste ofício. Mas, em dezembro, Pedro Henriques senta-se finalmente no banco das testemunhas. No dia 9, enquanto estava a ser inquirido, foi mencionado um email que o inspetor-chefe Rogério Bravo tinha enviado a Pedro Henriques. Nele, pedia que fizesse um requerimento à então Procuradora-Geral da República (PGR), Joana Marques Vidal, relacionado com o processo Football Leaks.

O email foi enviado do endereço de correio eletrónico pessoal do inspetor-chefe em novembro de 2015, numa altura em que a identidade de Rui Pinto ainda não era conhecida. Nele, Rogério Bravo trata Pedro Henriques por “tu” e pede-lhe que informe o “amigo N” acerca da sugestão de requerimento, mas “limpando” a “origem” do email, “para prevenir incidentes”.

Pedro Henriques garantiu que não era amigo de Rogério Bravo, nem sequer o conhecia antes deste processo e não conseguiu apresentar uma razão para o inspetor o tratar por tu — garante, no entanto, que sempre o tratou por “você” e que é “a forma de ele falar”. “Não tenho qualquer relação com ele, não o conhecia, não consigo ter qualquer explicação para me tratar assim. Tem de perguntar ao inspetor”, afirmou. Também não conseguiu explicar quem era o “amigo N”, embora a juíza Margarida Alves tenha sugerido que se tratasse de Nélio Lucas.