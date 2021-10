Se este fosse o primeiro Orçamento do Estado de António Costa tudo seria mais fácil. Mas é o sétimo, em que se tenta seguir a mesma estratégia, de responder à pressão de mais despesa, social e, este ano, de salários para a função pública, e ainda menos IRS, reduzindo o défice com cortes na despesa que não se vê. Não se via, porque com o passar do tempo começou a ver-se que essa despesa fazia falta. É, metaforicamente, a visibilidade da falta de dinheiro para comprar rodas na CP que o ministro Pedro Nuno Santos colocou na praça pública. Ou dos médicos dos hospitais que se vão demitindo.

É irónico que o Orçamento que tem mais dinheiro para investir, graças ao cheque que vem de Bruxelas, seja aquele que António Costa tem mais dificuldade em satisfazer as exigências dos partidos que têm suportado o Governo. Financeiramente fácil, politicamente muito difícil porque já todos, incluindo os ministros do Governo, como o mostrou Pedro Nuno Santos, ficaram fartos dos apertos financeiros que garantiram o milagre das “contas certas”.

Manter as “contas certas” está agora mais difícil porque o modelo se esgotou. António Costa terá de encontrar outra forma de garantir que o país é visto como capaz de pagar a sua dívida. Em 2022 não pode contar com os habituais cortes no investimento, como variável de ajustamento para reduzir o défice público, e as cativações já estão demasiado expostas. Além disso, 2022 pode ser o último ano em que se consegue poupar nos juros da dívida pública. Se o Orçamento for aprovado, será curioso acompanhar a sua concretização, especialmente se se for mais longe no IRS. A subida das pensões só mostrará a sua factura mais tarde.

Em termos globais, a proposta de Orçamento do Estado para 2022 consagra algumas políticas que vão no bom sentido, mas são poucas e a uma velocidade demasiado lenta, que se poderá tornar ainda mais baixa com o sucesso das negociações. Avançam-se com medidas para atacar o problema da demografia, o IRS Jovem reforçado tem como objectivo reduzir a sangria para o exterior de quadros superiores qualificados e a perspectiva de aumentar mais os salários dos quadros do Estado aponta no sentido de atrair mais qualificação para o sector público. Além disso, graças ao PRR, há investimento público, adiado há pelo menos uma década, que se vai concretizar.

Em contrapartida a redução do défice público continua demasiado dependente da receita, fazendo com que estas “contas certas” possam desaparecer ao sopro de uma crise. Engenhosamente, consegue-se que as medidas que aumentam o poder de compra, por via da descida do IRS, sejam anuladas por mais receitas através da subida da massa salarial da função pública. Mas, mais uma vez, é uma engenharia que tem limites. E do lado da despesa ainda é preciso ir mais longe para regressar aos níveis da pré-pandemia.

Ainda marcado pela incerteza política da sua aprovação, tal como aconteceu o ano passado, este também não é um Orçamento que nos deixe confortáveis face às incertezas que estão no horizonte.

Mais crescimento com muita incerteza

O ano de 2022 será marcado por um elevado crescimento da economia, mas heterogéneo. O primeiro semestre muito robusto, reflexo do confinamento dos primeiros seis meses de 2021, mas a segunda metade do ano verá o país a regressar às taxas de crescimento inferiores a 3%, a marca dos últimos anos. De acordo com o FMI, Portugal estará a crescer 2,3% no quarto trimestre de 2022 e o próprio Programa de Estabilidade aponta para isso mesmo, o regresso à casa dos 2%.

A locomotiva do crescimento continuará a ser a procura interna (4,9 pontos percentuais), ainda que o Governo espere que a procura externa contribua igualmente para aumentar a produção (0,6 pontos percentuais), com um crescimento das exportações superior ao das importações, contrariamente ao que se projecta para este ano. Uma outra diferença em relação a 2021 é a perspectiva de um aumento mais significativo do investimento, enquanto o consumo vai crescer menos em 2022, embora a uma taxa ainda elevada (4,7%).

O primeiro ano de plena concretização dos investimentos associados ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) justificam a dinâmica que se projecta para o investimento, enquanto a recuperação da procura externa é suportada pela previsão de recuperação do turismo e pela estabilização das relações comerciais, após a instabilidade e ruptura provocadas pela pandemia.

Em termos globais, as previsões económicas do Governo, com aquilo que se sabe hoje, são consistentes com os exercícios que estão a fazer as outras organizações. Aproxima-se mais da previsão do Banco de Portugal, elaborada em Junho, e é mais optimista que a do Conselho das Finanças Públicas e do FMI, este com a previsão mais recente. Face à elevada incerteza que ainda marca este momento, as previsões não são obviamente isentas de riscos.

O maior risco, no sentido de ter a força de alterar completamente o que está previsto, é, ainda, a pandemia – sem falar no risco de não aprovação do Orçamento que aqui não analisamos. O Orçamento é elaborado partindo do princípio que vamos regressar à normalidade, que não existirão mais confinamentos. O ritmo desse regresso da actividade económica e a sua forma constituem outros riscos que, tal como a pandemia, não são controlados pelo Governo. O único factor que está nas mãos da governação é a concretização dos investimentos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A seguir à pandemia, o maior risco é o de assistirmos, de facto, ao regresso da inflação. O Governo prevê uma taxa de inflação de 0,9%, igual à deste ano, perspectiva que se pode revelar optimista. Um agravamento da inflação que não consiga convencer a ala mais ortodoxa do Banco Central Europeu (BCE), de que estamos perante um fenómeno temporário, pode conduzir a uma subida das taxas de juro mais cedo do que se espera. Registe-se que inflação na Alemanha, em Setembro, já atingia os 4,1%.

Uma antecipação do calendário de subida das taxas de juro, com uma mudança da política monetária por parte do BCE, exercerá inevitavelmente pressão sobre a economia portuguesa face à dimensão da dívida total do país, das empresas, das famílias e do Estado.

O Tesouro pode ter condições para acomodar essa subida dos juros, sem grandes efeitos orçamentais em 22, partindo do princípio que o Governo consegue manter a credibilidade das “contas certas” sublinhadas quer pelo primeiro-ministro, quer pelo ministro das Finanças. Um elemento crucial para manter a confiança dos investidores, uma vez que Portugal acorda da pandemia com uma dívida da ordem dos 30 mil milhões de euros superior à que tinha anteriormente.

Mas se o Estado, com a gestão que tem feito da dívida, consegue acomodar em 2022 a subida dos juros, o efeito nas famílias e nas empresas fará seguramente mexer as suas carteiras que ficarão mais vazias (ou menos cheias das poupanças que acumularam durante a pandemia). Os seus encargos, das empresas e das famílias, aumentarão, somando-se à subida da factura com os combustíveis.

A almofada dos depósitos, criada quando não se podia ir às compras, corre o risco de se esvair, em parte, para suportar desde já a subida dos combustíveis e a prazo mais incerto para os encargos com os empréstimos. Menos certezas ainda temos sobre o comportamento dos preços a que vão começar a sair os produtos das fábricas, reflectindo os estrangulamentos e rupturas dos canais de distribuição, ainda sem capacidade de responder à recuperação muito rápida da economia global.

Se este risco se materializar – ou seja, se o BCE antecipar a subida dos juros -, o principal efeito de curto prazo, com impactos orçamentais, será no consumo, a gerar menos receita fiscal, designadamente de IVA. Seguindo-se obviamente os outros efeitos nas empresas que não aguentem a subida da factura dos combustíveis e dos juros. E, com menos crescimento, o objectivo do défice está em causa. A gestão que tem sido feita das contas públicas nos já seis orçamentos de António Costa revelaram sempre mais margem do que se via à vista desarmada. O problema é que esse modelo do passado caminha para o esgotamento.

Um défice em busca da esquerda

Se o Governo quisesse, ou pudesse, estaríamos a partir para 2022 já a cumprir as regras do Pacto de Estabilidade com o défice da ordem dos 2,7% (pode ver-se na página 41 do Relatório OE22– Elementos informativos complementares quando se refere o saldo num cenário de políticas invariantes).

Chega-se igualmente a essa conclusão, de que estaríamos já a cumprir o Pacto de Estabilidade mesmo sem precisarmos, por uma outra via. Em Abril, quando entregou o Programa de Estabilidade em Bruxelas, o Governo previa um crescimento de 4,9% e um défice de 3,2% do PIB em 2022. Agora, em Outubro, prevê um crescimento de 5,5% e mantém o défice de 3,2%. São mais 0,6 pontos percentuais de crescimento para o mesmo défice. Se aplicarmos a regra geral, segundo a qual por cada ponto percentual de crescimento, o défice diminui 0,4 a 0,5 pontos percentuais, se o Governo não adoptasse nenhuma medida e deixasse funcionar aquilo que os economistas designam como estabilizadores automáticos, o défice público seria de 2,9 a 3%.