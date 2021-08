A Bíblia é o livro mais traduzido do mundo. Com pequenas variações entre as versões usadas por cada confissão cristã, trata-se na verdade de uma coleção de cerca de sete dezenas de livros, escritos por vários autores diferentes ao longo de um período de mais de mil anos (desde antes de 1000 a.C. até ao primeiro século depois de Cristo), que reúne diversos estilos literários, incluindo descrições mitológicas, relatos históricos fundamentais para conhecer a história do Médio Oriente e a civilização europeia contemporânea, cartas de fé, poemas de amor e narrações de milagres e outros episódios extraordinários. Os seus textos foram escritos originalmente em três línguas — hebraico, aramaico e grego — e, editados no seu conjunto, tornaram-se no livro fundamental da maior religião do mundo: são o guia espiritual de mais de 2,2 mil milhões de cristãos em todo o planeta e podem ser encontrados na estante de uma grande parte das casas dos portugueses.

Todavia, até hoje, ainda não existia uma tradução da Bíblia para a língua portuguesa com carácter oficial, feita pela própria Igreja Católica. As traduções que podem ser encontradas nas livrarias nacionais foram feitas por editoras católicas independentes — algumas a partir das línguas originais, como o caso das populares edições da Difusora Bíblica; outras a partir de traduções prévias, como a importante Bíblia de Jerusalém, traduzida do francês.

A inexistência de uma tradução oficial da Igreja explica-se facilmente. É que, ao contrário do que sucedeu na tradição protestante desde a Reforma de Martinho Lutero, para a Igreja Católica, a tradução em massa da Bíblia só se tornou uma realidade a partir da década de 1960, quando o Concílio Vaticano II determinou que as celebrações e as escrituras sagradas dos católicos deixariam o latim de lado para serem traduzidas para as línguas maternas dos fiéis. No caso português, só foram traduzidos os excertos habitualmente lidos nas missas — que estão longe da totalidade da Bíblia. Só em 2012 é que a Conferência Episcopal Portuguesa, órgão máximo da Igreja Católica no país, se lançou no desafio de produzir uma tradução oficial e integral da Bíblia.

O trabalho foi começado pelo antigo bispo de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira, que morreu em 2020 num acidente rodoviário, e está hoje nas mãos do padre e biblista algarvio Mário de Sousa. Natural de Vila Real de Santo António, este sacerdote português de 50 anos estudou os mistérios bíblicos no coração da Igreja Católica, em Roma, onde se doutorou com uma tese sobre o Evangelho de São João, hoje dá aulas de Novo Testamento no Instituto Superior de Teologia de Évora e é o presidente da Associação Bíblica Portuguesa. É, assim, um dos maiores conhecedores dos textos bíblicos em Portugal — e nesta entrevista ao Observador explica os meandros do complexo processo de traduzir o livro mais famoso do mundo para português, no momento em que os resultados começam a ser gradualmente publicados na internet.

A nova tradução da Bíblia começou a ver a luz do dia em março de 2019, altura em que a comissão responsável pelo processo publicou um volume experimental que inclui os quatro Evangelhos e o livro dos Salmos. Dois anos depois, a comissão vai começar a publicar na internet a totalidade dos 73 livros da Bíblia católica — ao ritmo de um livro por mês. O primeiro, a Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, saiu esta semana e já está disponível na página criada especificamente para reunir os novos textos da Bíblia. O objetivo é reunir comentários e opiniões dos leitores, crentes ou não crentes, que permitam melhorar o produto final, que o padre Mário de Sousa espera colocar nas livrarias dentro de cinco anos.

Na entrevista, o sacerdote e estudioso da Bíblia descreve o processo de tradução dos textos sagrados, explica como se chega aos textos originais e adverte para os perigos das interpretações literais do que está escrito nos diferentes textos da Bíblia. É preciso, diz, parar de “manipular a palavra de Deus” — e quem insiste em leituras literais de textos como o Génesis, negando a evolução e apoiando teorias anti-científicas, não comete apenas um erro académico, mas também um pecado teológico, avisa o padre.