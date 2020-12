Dezasseis anos separaram “Parte II” do terceiro e fatídico filme, feito por dinheiro, como Coppola sempre disse publicamente, como que querendo lavar as mãos da sujeira em que a apreciação pública do filme se tornou. O dinheiro tem espantosas qualidades – e quem duvidar pode dar-me algum que eu, de muito bom grado, demonstrarei as suas virtudes – e alguns defeitos, mas entre estes não consta a obrigatoriedade de se fazer maus filmes por se receber um cheque. O que talvez o dinheiro provoque, quando nos é dado para fazermos uma coisa que não nos apetece, e em particular quando estamos habituados a só fazer o que queremos, é criar em nós uma certa relutância pelo trabalho que temos de executar a troco do cheque.

Nada disto, contudo, faz de “Padrinho III” um mau filme – até porque é um filme espantoso. A razão pela qual o filme desilude até hoje os seus fãs é que as duas primeiras etapas se moviam em terrenos exclusivamente míticos: das bolas de algodão enfiadas na boca de Marlon Brando para criar aquele rosto, passando pela transformação de Michael, aquelas personagens têm uma ténue e vaga relação com os mafiosos reais (que estão mais próximos dos Sopranos, por exemplo, e levam vidas, digamos, menos elegantes). O Padrinho I e II podiam mostrar o horror, mas faziam-no com tanta pinta que os espectadores torciam pelos Corleone como se eles fossem más rezes porque, coitadinhos, teve de ser, enquanto os outros maus eram mesmo maus.

“Padrinho III” retirava o filme desse território mítico (que no segundo tomo incluía quase uma história fundacional da América) e lançava-o num épico de realismo, em que os Corleone recebem o troco e não saem por cima, em que Michael acaba um farrapo, esvaído em culpa pelos seus atos e pelas respetivas consequências. O que III tem de extraordinário e chateia as pessoas é que lhes diz: “Agora vamos parar de brincar ao cinema e mostrar como realmente a vida é”, um ato imperdoável, menos por mim, que adoro o filme (embora também nunca tenha sido convencido pelo desempenho de Sofia).