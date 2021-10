Nada nem ninguém está a salvo – da traição do pai, da mãe, de um irmão e muito menos de si próprio, do seu próprio ego. Como escorpiões enlouquecidos os membros desta família envenenam tudo ao seu redor, rodopiando sem parar em torno do seu próprio narcisismo malévolo. “Succession” ainda é uma comédia mas agora tornou-se implacável e quase amarga – como se nos quisesse esfregar na cara o resultado do capitalismo desenfreado, do excesso de poder, da ausência de rédeas.

Sendo “Succession” uma espécie de passaporte para os bastidores da peça de teatro em que os mais ricos vivem, por vezes quase nos esquecemos que estamos a lidar com uma das famílias mais ricas e poderosas do mundo, com o poder de escolher presidentes – mas quando nos recordamos, torna-se claro que muitas das decisões dos ricos e poderosos não são frias nem racionais, antes baseadas em poder, vingança, vontade de humilhar ou amesquinhar o outro e um narcisismo desenfreado.

“Succession” não tem a mínima tendência pedagógica, mas ensina-nos uma coisa: que a ferida aberta na infância continua a sangrar vida fora, pelo menos enquanto não a aceitarmos e continuarmos a arrancar a crosta e a coçá-la. Ninguém é pai de si próprio, ninguém é completamente responsável pelas suas próprias dificuldades, somos imitações dos nossos pais que um dia ganham vida própria – mas todos podemos escolher deixar de ser apenas filhos. As personagens de “Succession”, trágicas no sentido grego de trazerem a si o mal, não conseguem evitar libertar-se do seu egocentrismo, da sua ferida aberta na infância, e acabam, como escorpiões febris, a picarem-se e envenenarem-se a si mesmas.