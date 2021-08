As previsões do climatologista Mário Marques, fundador da iClimate Adviser, confirmam os avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), cujo último comunicado indicia que os termómetros devem rondar os 35ºC e 40°C no interior Norte e Centro e no Alentejo. Mas alguns pontos podem mesmo ultrapassar estas temperaturas: segundo o climatologista, o Algarve e o interior português podem mesmo chegar aos 45ºC durante o dia e não baixar dos 30ºC à noite.

O país só não deve atingir os 47,3 °C registados na Amareleja há 18 anos, porque, nessa altura, a posição do anticiclone dos Açores não só injetava ar quente vindo do deserto do Saara para dentro da Europa, incluindo Portugal, como bloqueava as correntes de ar frio que viajavam de norte para sul. O centro de altas pressões atmosféricas, que circula no sentido dos ponteiros dos relógios, estendia-se desde o Açores até ao golfo da Biscaia, entrava em França, mergulhava no mar Mediterrâneo e atingia a Argélia, Tunísia e Marrocos.

Desta vez, a posição do anticiclone está diferente: abraça o norte do Atlântico até perto da Islândia, empurrando para sul uma massa de ar frio e húmido que ameniza as temperaturas promovidas pela língua de calor vinda do deserto do Saara. Assim, mesmo com temperaturas próximas dos 40ºC e a atingir os 45ºC em alguns pontos da raia Alentejana, dificilmente Portugal poderá atingir perto de 50ºC. Não se livrará, no entanto, das noites tropicais, aquecidas pela energia que se acumula nos solos secos durante o dia.