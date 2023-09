A passagem pela Festa do Avante e pelas suas “barraquinhas de licores” no ano passado foi tão boa que este ano Maria Encarnação, de 71 anos, e a irmã quiseram voltar. Há algumas coisas que mudaram desde essa altura: as duas irmãs, que vêm do Algarve numa excursão da junta de freguesia, não encontram a tal barraquinha (“sabe se mudou de lugar ou se já não existe?”). E também mudou, é claro, o líder do partido, cuja cara aparece agora nos ecrãs do palco principal da Festa, a minutos de começar o comício de encerramento, protagonizado pela primeira vez por Paulo Raimundo.

“A gente estava habituada a ouvir o Jerónimo, que já tinha calo, pedalada… Para chegar ao nível do Jerónimo não sei se haverá alguém. A ele custou-lhe chegar ao nível do [Álvaro] Cunhal, e este não sei se consegue chegar ao dele”, dispara Maria Conceição. Vai partilhando com a irmã um pacote de suspiros “secos” – falta o licor a regá-los – e, à conversa com o Observador, explica as comparações que faz entre os líderes comunistas.

“Em termos de mensagem os outros eram melhores a passá-la para o público…”, lamenta Maria Encarnação, cujas explicações são pontuadas por exclamações da irmã (“Era o carisma, era a presença do Jerónimo”). Não que tenham alguma coisa contra Raimundo: “Não é que seja má pessoa”, apressa-se a garantir, enquanto a irmã explica que já leu “um bocadinho do currículo dele” e pôde constatar que Raimundo, que não conheciam até ser anunciado como substituto de Jerónimo de Sousa, “tem andado na luta”.

