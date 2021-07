O Passageiro foi publicado pela primeira vez na Alemanha em 2018, pela Kett-Cotta, depois de o manuscrito de Frankfurt ter sido cuidadosamente editado por Peter Graf. A história de Otto Silbermann, um respeitado comerciante judeu que se vê obrigado a embarcar em comboio atrás de comboio para evitar ser detido durante as perseguições que se seguiram à “Noite de Cristal”, tornou-se imediatamente um sucesso na Alemanha e também noutros países. No Reino Unido, onde o livro foi lançado pela primeira vez nos anos 40 com o título The Passenger, pouco antes de Boschwitz morrer no mar, tornou-se um bestseller, conquistando leitores e críticos. Jonathan Freedland, no The Guardian, descreveu-o como “um romance cativante” que “merecia ter sido lido quando foi escrito” e que “certamente merece ser lido agora”. David Mills, no Sunday Times, questionou se não seria o melhor dos romances sobre a Segunda Guerra Mundial recuperados nos últimos anos.

Não é a primeira vez que um romance esquecido de um autor judeu sobre eventos relacionados com a Segunda Guerra Mundial se torna um fenómeno literário décadas após a sua composição ou publicação. Há o caso de Blood Brothers (ainda sem edição em português), que levou à redescoberta do romance de Boschwitz, mas também de Suite Française, da ucraniana Irène Némirovski, ou Schlump, do também alemão Hans Herbert Grimm. Estes são só alguns dos casos mais recentes, e há ainda muito por descobrir, como admitiu Peter Graf, em entrevista ao Observador. No caso de O Passageiro, que chega agora a Portugal, a sua relevância prende-se ainda com uma outra questão: trata-se muito provavelmente do primeiro documento literário sobre os acontecimentos que se seguiram à “Noite de Cristal”, que marcou o início da perseguição sistemática dos judeus.