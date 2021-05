Quando saiu do governo, abriu uma empresa de consultoria, investiu no setor mineiro, tornou-se sócio do Casino do Hotel Polana, foi nomeado mediador do processo de paz com a Renamo e é há dez anos membro eleito do Conselho Nacional de Defesa e Segurança de Moçambique, fazendo assim parte do núcleo restrito de personalidades que se reúnem regularmente com o presidente Filipe Nyusi, para dar conselhos sobre estratégia militar.

Cabo Delgado tem sido obviamente o tema principal destas reuniões desde o início dos ataques dos insurgentes, em 2017. “Fomos todos apanhados desprevenidos”, admitiu Jacinto Veloso ao Observador, quando nos recebeu em sua casa em Maputo, a meio da tarde do último sábado de abril. Custa-lhe utilizar a palavra “fracasso” para qualificar o facto de os serviços secretos moçambicanos não terem antecipado o conflito no norte do país, prefere admitir “alguma deficiência”. “Temos de contra-atacar”, defende, mas diz que as forças armadas ainda estão a ser preparadas para este confronto com o inimigo. E admite que controlar o terrorismo na região pode demorar entre 2 e 5 anos. Pela importância da situação de Cabo Delgado e por não ser assim tão frequente conseguir respostas sobre o tema de alguém tão próximo do presidente, essa parte da entrevista foi transcrita num artigo à parte, que poderá ler aqui.

A fuga no avião. “Pensei: ‘Se tenho uma falha do motor ou de combustível, vou ter aqui grandes problemas’”

Foi de Mocímboa da Praia, vila hoje controlada pelos insurgentes na província de Cabo Delgado, que Jacinto Veloso partiu em 1963. Uns meses antes tinha levado o administrador do distrito a dar uma volta no avião e desenhou tantas piruetas aéreas que o deixou mal disposto. O próprio administrador sugeriu-lhe que voasse nesse dia 12 de março com João Ferreira, um delegado de propaganda médica, para ver como se aguentaria o estômago dele quando o avião começasse a dar voltas sobre si próprio. João Ferreira (que depois viria a ser ministro da Agricultura de Moçambique) era amigo de Jacinto Veloso e já tinham combinado o plano de fuga uns meses antes.

Neste dia almoçaram lulas grelhadas em casa do administrador do distrito, juntamente com o chefe das atividades anti-subversivas no norte, que os transportou ao aeroporto e lhes perguntou se esperava que voltassem. “Sim, sim, espere por nós que eu já volto”, ter-lhe-á respondido Jacinto Veloso, como relatou no seu livro Memórias em Voo Rasante. Praticamente sem bagagem, para não levantar suspeitas, e com pouco combustível no Harvard T-6 de dois lugares da Força Aérea Portuguesa, Jacinto Veloso voou três horas para norte, em direção ao Tanganica (hoje Tanzânia), em velocidade reduzida e altitude elevada, a olhar para o solo e para o mar ao longo da costa.