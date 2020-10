António Costa já tem fechada a primeira versão dos grandes números que vão suportar o plano de recuperação económica e resiliência. Por outras palavras: de que forma é que vai ser gasta a bazuca europeia.

O documento, a que o Observador teve acesso, está dividido em três grandes áreas. Primeiro, a “Resiliência”, que se divide em subcapítulos: “Vulnerabilidades Sociais” (3.101 milhões de euros), “Potencial Produtivo e Emprego” (2.539 milhões) e “Competitividade e Coesão Territorial” (1.809 milhões).

1.437 milhões para a Habitação

Neste subcapítulo da Resiliência, o Governo destina 949 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde, 1.437 milhões para a Habitação, 465 para as Respostas Sociais e 250 milhões para as Comunidades Desfavorecidas.

O segmento “Potencial Produtivo e Emprego” tem reservados 1.209 milhões para o Investimento e Inovação e 1.330 para as Qualificações e Competências.

No caso da “Competitividade e Coesão territorial” as coisas dividem-se assim: 773 milhões para as Infraestruturas, 665 milhões para as Florestas e 371 para a Gestão Hídrica.