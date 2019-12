Acha que um dia vamos ter realmente um robô com aspeto humano, como o robô Sophia? Isso é desejável? As empresas estão a caminhar nesse sentido?

Vou dar uma opinião pouco popular: acho que projetos como o Sophia são negativos, porque dão uma ilusão de comportamento que parece humano. É apenas teatro, não é a realidade. Há uma diferença fundamental entre nós ou até os animais e as máquinas que criamos. Para nós ou para um animal simples, como um ratinho, sentir alguma coisa, negativa ou positiva, está relacionado com a sobrevivência, com o bem-estar, com a felicidade. É um fator totalmente dependente do mundo real. Ora, a máquina não depende do real. A única maneira de os sentimentos fazerem sentido para uma máquina seria através da evolução do mundo físico. [Por enquanto,] a única forma de a máquina ter sentimentos é interpretar a resposta dos seres humanos.

Vamos supor que poderia comandar o meu carro por voz e que um dia começo a gritar com o carro, porque ele não fez o que mandei. Era bom que o carro interpretasse esses gritos e que, por exemplo, percebesse que algo não estava a correr bem e deveria parar de andar naquele momento. Se um dia – e não vai ser amanhã— tivéssemos uma máquina com sentimentos, seria uma máquina com uma conexão visceral ao mundo que a cerca. Não sabemos o que isso será nem temos motivos razoáveis para o fazer.

Um robô como o Sophia é teatro porque simula um avanço tecnológico que ainda não existe?

Exato. Está a fingir, é um ator mecânico.

Com que objetivo?

Não sei, nunca lhes perguntei. Nem todas as pessoas que trabalham com inteligência artificial pensam da mesma maneira.

Porque é que temos medo daquela ideia do robô inteligente que pode dominar o mundo?

Que eu saiba, temos desde sempre receio das forças imponderáveis, que estão fora do nosso controlo, e projetamos esse receio em diferentes coisas. Há milhares de anos, o medo dos relâmpagos era projetado em entidades misteriosas. Agora projetamos nas máquinas. Algumas pessoas com grande visibilidade têm criado essa imagem de perigo avassalador. A realidade, com os meios que temos, é muito limitada. Por outro lado, os assuntos informáticos são muito complexos e é difícil as pessoas entenderem-nos. Uma das responsabilidades maiores de quem desenvolve a tecnologia é criar mecanismos que permitam aos utilizadores controlá-la.