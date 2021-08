Por isso, no final da segunda década do século XXI, a China dedicou uma energia considerável ao processo de paz afegão, pressionando os talibãs a sentarem-se à mesa das negociações. Beijing tinha interesse em estabelecer boas relações com os talibãs e obter a sua colaboração para ajudar a desmantelar os campos dos rebeldes uigures baseados no Afeganistão, supostamente usado como um refúgio seguro para preparar ataques em território chinês. Mesmo sem contribuir com forças militares ou financiar de um modo substantivo a reconstrução do Afeganistão, e recusar qualquer envolvimento militar direto, a RPC tornou-se o maior investidor no país, levando alguns a acusá-la de “parasitismo”.

Os recursos naturais

O Afeganistão possui depósitos de minerais e hidrocarbonetos, que se estima valerem mais de um bilião de dólares. O interesse da China pelos recursos naturais do Afeganistão foi materializado através de significativos investimentos, nomeadamente dois realizados por empresas estatais chinesas: em maio de 2008, o arrendamento por 30 anos do depósito de cobre Mes Aynak, na província de Logar por 3,4 mil milhões de dólares; e no final de dezembro de 2011, os direitos de perfuração de três campos de petróleo por 400 milhões de dólares na bacia do rio Amu Darya, no norte do Afeganistão, por um período de 25 anos.

Se executados, estes dois projetos contribuiriam de forma decisiva para o desenvolvimento da economia afegã, mas não foi o caso por se encontrarem localizados em áreas não controladas pelo Governo, onde a segurança era muito precária. O depósito de cobre de Mes Aynak é considerado o segundo maior do mundo e contém cerca de 450 milhões de toneladas métricas de minério, valendo pelo menos 50 mil milhões de dólares. É um ativo importante para alimentar de matérias-primas a faminta indústria chinesa.

A segurança

A insegurança no Afeganistão afeta a segurança da China de dois modos diferentes: fornecia aos EUA um motivo para manter as suas tropas perto da fronteira chinesa; e facilita a vida aos movimentos separatistas islâmicos que operam no interior da China. A guerra contra o terrorismo, primeiro contra a Al-Qaeda e depois contra o Estado Islâmico, no Afeganistão e nos países vizinhos, deu aos EUA um pretexto para prolongar a sua presença militar no país, e uma oportunidade para desenvolver programas de cooperação militar com países da Ásia Central.