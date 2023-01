“Estou em voo, volto em breve”. Quando na última sexta-feira, Jair Bolsonaro entrou num avião da Força Aérea brasileira, na Base Aérea Militar de Brasília, juntamente com a família e vários assessores, em direção aos EUA, estava a fugir às últimas horas de um mandato que agora termina, a um protocolo habitual de passagem de faixa e à responsabilidade por tudo o que possa correr mal num país que ajudou a polarizar.

A resposta que o Presidente cessante deu à CNN Brasil, depois de dias antes ter negado a viagem para território norte-americano, espelhava não só essa fuga, como também abria a porta para um regresso — um inevitável regresso.

Dois meses depois da derrota eleitoral, o futuro de Jair Bolsonaro permanece uma incógnita – um nevoeiro que se adensa com o silêncio prolongado do Presidente cessante, que tem evitado falar desde que perdeu na segunda volta. Sem reconhecer expressamente a vitória de Lula, as suas declarações têm balançado num constante e cuidadoso ato de equilibrismo. Se, por um lado, tem apelado ao luto do eleitorado – e com isso validado o “sentimento de injustiça” dos que acreditam na tese de fraude –, por outro vai alimentando a esperança na continuidade do bolsonarismo (se não do próprio Bolsonaro).

