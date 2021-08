Um advogado, ainda jurista, sempre de fato e gravata, que passa mais tempo a fazer rir os clientes do que a exercer a lei. Certo dia, liga ao pai que está em Moçambique a dizer que se vai dedicar à comédia. E fá-lo até aos dias de hoje. Podia perfeitamente ser uma das personagens da mini-série “Pôr do Sol”, uma sátira às novelas da RTP1, criada pelo realizador Manuel Pureza, o ator Rui Melo e o guionista Henrique Cardoso Dias. Pois bem, mas o fenómeno televisivo deste verão, que vai registando, em média, mais de 300 mil espetadores por episódio e anda nas trends do Twitter, tem feito muita gente rir — e partilhar, quase de forma inédita em Portugal nos últimos anos desde o “Último a Sair”, muitas das piadas — tem um único guionista. E ele é, nada mais, nada menos, do que o tal jurista que andou pela Coelho Ribeiro Associados a escorrer humor pelos cantos da Sociedade.

Não querendo estragar a punchline (até porque, neste caso, não vem aí nenhuma) falamos do terceiro elemento desta recente tríade criativa nacional, Henrique Cardoso Dias. Já anda na escrita de guiões, do teatro à televisão, do nicho do Canal Q (“Ferro Ativo”, com Frederico Pombares e Roberto Pereira) à comédia popular do Telerural (escrito com Frederico Pombares), há quase 30 anos.

Começou nas Produções Fictícias ao lado de nomes como João Quadros, Ricardo Araújo Pereira ou Maria João Cruz, num tempo de grande liberdade criativa. Aliás, um “paraíso” onde se pagava bem, jogava-se snooker todo o dia e se convivia com o objetivo de escrever a melhor piada. Ora, mesmo com muita experiência acumulada, Henrique Cardoso não tem dúvidas de que, por um lado, esse “tempo é irrepetível”, e, por outro, foi com “Pôr do Sol” que atingiu o pico da sua liberdade criativa. “Finalmente ao fim de tanto tempo consegui ter alguma liberdade. Normalmente escreves sempre vocacionado para uma pessoa ou encomenda, aqui tive liberdade total para escrever como me apetecia”, refere numa longa conversa com o Observador.

Não é que despreze os outros formatos, aliás, ao longo da sua carreira, todo o tipo de guião tem lhe trazido algum tipo de gozo. Só que, neste caso, graças a uma equipa técnica e a atores que quiseram aceitar o desafio de gozarem com o papel que tantas vezes interpretam em novelas nacionais, Henrique Cardoso Dias chegou finalmente à sua praia: o nonsense inspirado em nomes como Woody Allen ou Monty Python.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Escreve, rescreve, escreve, rescreve as vezes que forem preciso — ou quando a produção o mande entregar os guiões porque há horários para cumprir. Acredita que a televisão, que talvez seja “o meio mais colaborativo que existe”, vai continuar a apostar em formatos de comédia, quer seja a RTP1 ou os canais privados, desde que olhe para o digital, tal como aconteceu com o “Pôr do Sol”. E que o público vai continuar a pedir isso mesmo, se não, migram para as plataformas de streaming. “Os outros canais vão começar a pensar nessa migração. Porque naturalmente o público vai-se renovando, fica mais culto do ponto de vista televisivo, a perceber outro tipo de códigos. E esse público, que anda na Netflix ou no Youtube, fá-lo porque não lhe oferecem conteúdos nos canais portugueses”, afirma.

Habituado a estar nos bastidores, porque prefere ver o seu texto a ganhar vida do que propriamente a interpretá-lo, não deixa de refletir sobre a sua classe em Portugal ainda que não tenha resposta definitiva para resolver a precariedade do meio. É que, após estes anos todos, o argumentista continua a levar pouco crédito para casa. “É preciso haver argumentistas que façam um bom trabalho e comecem a cobrar o preço certo. Isso vai abrir caminho para outros. Mas o trabalho dos guionistas é muito pouco reconhecido em Portugal. A PF fez esse trabalho, agora não há uma voz comum que lute por isso”, termina.

Temos visto, mais através das criações do Bruno Nogueira, que há um follow up dos conteúdos cómicos nas redes sociais, sobretudo por causa das figuras que lá aparecem. No caso do “Pôr do Sol” vemos muita gente a partilhar, sobretudo, as piadas. Enquanto guionista, surpreende-o que o público olhe mais para o texto?

Não, não. Quem trabalha em televisão, se pensa que só por ter bons atores ou um grande realizador faz uma grande série, ou não percebe disto ou anda cá há pouco tempo. Isto funciona sempre como um ensemble. A televisão é dos meios mais colaborativos que existem, provavelmente até mais do que o cinema. Estas piadas, não por serem minhas, mas acho que, conseguindo ter esse distanciamento, foram um bom trabalho. Finalmente ao fim de tanto tempo consegui ter alguma liberdade. Normalmente escreves sempre vocacionado para uma pessoa ou encomenda, aqui tive liberdade total para escrever como me apetecia. Mas isso não me serviria de nada se os atores, que fizeram um trabalho fantástico, não tivessem percebido o tom. Ou se não tivesse uma realização que percebe exatamente o que lá está, levando aquilo a níveis que não imaginava que podia ter. Mais uma equipa técnica fantástica tal como a direção de atores. Ou seja, sim, acho que parte sempre tudo do texto, mas não serve de nada se não tiveres o resto. A sorte aqui foi ficar tudo conjugado.

Quanto às piadas… já ando nisto há quase 30 anos. Tu funcionas muito com o tipo de produto, com quem te contrata, já fiz produtos mais populares ou ligados à atualidade política. Todo o género. Aqui não, a RTP1 deu uma liberdade muito grande, arriscou no formato.

Este foi o que deu mais liberdade? Chateia-o que tenha demorado tanto tempo?

Não me chateia absolutamente nada. O que gosto vou fazendo em nichos. Fiz trabalhos para a internet ou para pequenos projetos no Canal Q, por exemplo. Agora esta foi a primeira vez para um meio com esta visibilidade. O que me atrai é o nonsense. Comecei a escrever por causa do Woody Allen e dos Monty Python. O primeiro texto que escrevi na vida foi para o Herman José, o “Onde é que estavas no 25 de Abril?”, com o Baptista Bastos. Nota-se logo ali qual é a minha vocação. Escrevi com o Eduardo Madeira, era exatamente o que gostava. Depois vais começando a trabalhar, tens encomendas, canais que te pedem para ir por um caminho e, sem problema absolutamente nenhum, divirto-me muito a fazer esses trabalhos. Só que se podes meter tudo o que te apetece, sem pensar em públicos, o gozo é completamente diferente. Claro que, qualquer pessoa que escreve, se disser que não está à espera de um reconhecimento está a mentir. Estamos sempre à espera disso. Mas sem uma preocupação muito exagerada.

Há um lado positivo nesta série que é o de muita gente estar a gostar de ver um formato cómico. Por outro, olhamos para os principais canais portugueses e vê-se pouca aposta nestes formatos. O nonsense só surge pontualmente, como é o caso do “Pôr do Sol”. Parece-lhe que isso poderá mudar?

Em televisão, nada muda radicalmente. As mudanças são feitas de forma muito lenta. Agora, esta espécie de epifenómeno pode ajudar, não acredito é que os canais decidam todos fazer programas com um humor a arriscar mais, sem caras muito conhecidas. Não acredito que aconteça assim. Acho que está a acontecer de uma forma segura. A cultura da Opto da SIC é um caminho para isso. A aposta da RTP1 já está a acontecer. O que o “Pôr do Sol” mostra é que um produto que um canal lance não tem só de pensar no público do linear, também tem de pensar no público do digital. A RTP Play é um grande exemplo. Os outros canais vão começar a pensar nessa migração. Porque naturalmente o público vai-se renovando, fica mais culto do ponto de vista televisivo, a perceber outro tipo de códigos. E esse público, que anda na Netflix ou no Youtube, fá-lo porque não lhe oferecem conteúdos nos canais portugueses. Quando isso acontecer, não vai ser radical, mas será um caminho que vai acontecer.

É um tipo de guionista que parte pedra, manda para o lixo e demora até ter a piada final, ou, mal tem a primeira, vai-lhe saindo tudo?

É ourivesaria. Quando se escreve humor, acontece algo quase mágico, que é a combinação de uma palavra antes da outra, formular uma ideia de determinada forma, o que pode ser o caminho para o sucesso ou fracasso de uma piada. A maneira como se escreve pode alterar o resultado profundamente. E depois, perco muito tempo nos nomes, nas revistas, muito tempo mesmo. Escrevo, rescrevo, escrevo, rescrevo. A parte da construção dos arcos sai-me com alguma facilidade, o pormenor é que perco muito tempo. Quando fazia o “Telerural “com o Frederico Pombares perdíamos horas a pensar em nomes de terras ou de produtos e pratos regionais. Havia dias que não saímos dali enquanto não estivesse mesmo estúpido, que me parece ser o segredo da boa comédia. Um cruzamento entre a inteligência e a estupidez, como diz o Conan O’brien.

Nesse cruzamento, hoje em dia há comediantes a queixarem-se do politicamente correto. Que não se pode dizer isto ou aquilo porque pode ofender. O Henrique está desse lado ou acha que a comédia deve evoluir e, por isso, o que achávamos graça antes talvez já não faça sentido agora?

Essa história dos limites do humor é uma conversa muito pateta. Quando oiço discussões sobre isso, mudo de canal ou passo o artigo à frente. Todos nós temos, internamente, um barómetro que diz que isto sim tem graça ou isto não. É com isso que funcionamos. Se estamos a funcionar por pressões externas não vai correr bem. Mas esse barómetro é fruto do tempo em que vivemos, com quem nos damos, o que lemos, claro. Esse juízo interno é que nos diz, não o que acontece no exterior. Afere-se dia-a-dia quando se está a escrever. Cada um sabe exatamente aquilo que se sente confortável a fazer. Limites externos… não, não tem de haver.