Nota 1: Antes de começarmos, somos legalmente obrigados a pôr um daqueles avisos no início do artigo (como o dos vestígios de amendoins num pacote de bolachas, ou para epiléticos no início de um filme): “Este artigo é impróprio para alérgicos a palavras que nos dão vontade de defenestrar o computador”. (Podíamos ter dito alérgicos a bullshit, que em português se traduz por tretas, só pela piada da coisa, mas não quisemos arriscar.)

Nota 2: As más notícias é que vamos ter de usar várias palavras anglófilas. As boas, para vocês pelo menos, é que a equipa de edição do Observador é praticamente legalmente obrigada a traduzir cada uma delas, por razões que nunca nos foram bem explicadas, entre parênteses. Se quiserem aproveitar o artigo na sua totalidade, recomendamos por tanto que o leiam passando à frente os parênteses.

Nota 3: Dito isto, esta crónica é sobre o Clubhouse, um app (NdE: aplicação de telemóvel) que está a criar imenso buzz (NdE: burburinho, dar que falar). Mas será que é tudo uma fad (NdE: moda passageira)? Ou que vai sobreviver à Hype (NdE: a este frenesim em que as pessoas parece que preferiam ter um convite para a aplicação do que duas doses da vacina no bucho)?

[Ouça aqui a A App da Vizinha, que explica como funciona a aplicação]

A aplicação que descobriu um nicho de mercado no Oeiras Valley de São Francisco

Talvez porque as pessoas passam o dobro do tempo em casa que passavam antes, neste momento há duas aplicações do momento. Há o TikTok, um cruzamento radioativo entre as stories (publicações que desaparecem em 24 horas) do Instagram e os canais mais estranhos do YouTube. E depois há o Clubhouse, o tema deste artigo. O que é o Clubhouse? É uma espécie de Facebook para quem não gostava de LinkedIn, uma espécie de LinkedIn para quem não gosta do Facebook. Ou um evento TED em que toda a gente pode apresentar a sua ideia sem ter sequer de preparar um PowerPoint — às vezes até sem ter uma ideia qualquer. É uma rede social composta por salas, uma gigantesca casa de reflexão onde podemos ouvir debates, conversas, diatribes várias e participar nas mesmas.

De acordo com os seus criadores, para confirmarem que tudo funciona como deve ser, só se pode entrar no Clubhouse por convite. Na realidade, é bem possível que a única coisa que estejam a testar é se uma estratégia de marketing tão antiga como esta ainda resulta. O Gmail, por exemplo, também começou como sendo invite-only (só por convite) e hoje é o que sabemos: a nossa caixa de entrada tornou-se a ponte do iceberg de uma suite de ferramentas de produtividade, ou seja, coisas que utilizamos para trabalhar e permanecer neste ciclo perpétuo que nos aprisiona e obriga a sermos menos do que devíamos ser.

Nota: É perfeitamente possível que tudo isto que escrevemos esteja a ser discutido, neste preciso momento, numa sala do Clubhouse por pessoas que, ironicamente, agendaram esses mesmos eventos nas suas agendas do Google Calendar.