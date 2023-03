Felipe Puperi sentia-se algo confuso, inebriado entre a euforia e a melancolia. Sentia-se até vivo demais, canta em “Tanto”, faixa que virou título de álbum e modo de abraçar a vida. Mas até chegar a este ponto, como nos conta em entrevista por Zoom, teve que passar pelo paradoxo de ser inteiro e, simultaneamente, metade, também título de álbum, desta feita do seu anterior.

As dicotomias são evidentes na obra deste filho do rock psicadélico de Rio Grande do Sul, que em adolescente ouvia bandas clássicas como os The Doors e Led Zeppelin, até se ter fascinado pelos Mutantes: “Foi aí que virei a chave para uma coisa mais brasileira, porque o rock dos Mutantes era psicadélico e frito e depois ainda se misturava com Caetano Veloso e Jorge Ben Jor. Eles souberam fazer isso bem”. Seguiu-se Tim Maia, “uma das minhas maiores inspirações”, que fez a ponte com a soul americana, com Marvin Gaye e Al Green a tornarem-se ídolos. “Ainda hoje adoro ouvi-los”.

As composições de Felipe, que encontrou o seu alter-ego musical durante uma viagem a São Vicente de Tagua Tagua, no Chile, em 2016, misturam todas estas influências. Os primeiros EPs Tombamento Inevitável (2017) e Pedaço Vivo (2018) apresentavam-no mais ligado ao indie rock, sonoridade aprimorada na canção “Peixe Voador” (2019), que com os temperos tropicalistas certos ganhou um lugar na banda sonora do jogo FIFA 2020 e nos parágrafos das principais publicações musicais americanas.

