“Não posso ter Covid-19, doutor. Já tomei as duas doses da vacina”, disse um homem de meia idade ao médico, quando apareceu na consulta com febre, dores de garganta e de cabeça. O teste PCR de diagnóstico, no entanto, contestou a ideia e trouxe um resultado positivo, contou o médico do serviço nacional de saúde britânico num artigo de opinião. “Estou realmente surpreendido, doutor. Pensava, honestamente, que não podia ser infetado depois de tomar a vacina”, disse o doente, nas palavras do médico Amir Khan. O doente confessou ter relaxado as medidas de proteção depois da vacina, deixou a máscara e ignorou a recomendação de evitar ajuntamentos.

Ao longo de vários meses, as máscaras faciais, o distanciamento físico, a desinfeção das mãos e superfícies e o arejamento dos espaços era o que tínhamos de melhor na luta contra o SARS-CoV-2. Com a chegada das vacinas contra a Covid-19 e o aumento da taxa de vacinação da população veio a esperança de que poderíamos descartar as medidas anteriores e “voltar a viver normalmente”. As notícias da última semana, no entanto, alertam que ainda não chegou esse momento: a vacinação não é tão eficaz a prevenir a infeção com a variante Delta como tinha acontecido com outras variantes, um surto em que a maioria dos infetados são pessoas vacinadas e o aviso de que deixar de usar máscara, mesmo em locais com alta taxa de vacinação, pode criar condições para o aparecimento de novas variantes.

“A Organização Mundial de Saúde alertou que o coronavírus [que causa Covid-19] está a mudar desde que foi reportado pela primeira vez e que continua a mudar. Até agora, já surgiram quatro variantes de preocupação e haverá mais enquanto o vírus se continuar a disseminar”, disse Tedros Adhanom Gebreyesus, diretor-geral da OMS, na sexta-feira passada. Os ajuntamentos, a mobilidade, o uso desadequado das medidas de saúde pública e uma campanha de vacinação a várias velocidades está a fazer com que aquilo que foi possível alcançar com muito custo esteja em risco, alertou o diretor-geral.

Os dados que fizeram os CDC tomar uma medida de urgência

O crescimento da nova vaga da pandemia pode levar a novas medidas em vários países. Nos Estados Unidos, por exemplo, os Centros para o Controlo e Prevenção da Doença (CDC) voltaram a recomendar o uso de máscara nos espaços públicos interiores mesmo para quem está vacinado, porque poderiam transmitir o vírus como os não vacinados. Como justificação, a autoridade de saúde alegou que as pessoas vacinadas que ficam infetadas com a variante Delta podem ter uma carga viral tão grande como os não vacinados — ou seja, uma quantidade igualmente grande de vírus nas vias respiratórias prontos a serem disseminados —, algo que não acontecia com a variante Alpha.

A falta de divulgação dos dados que basearam a decisão, numa primeira fase, levantou críticas de especialistas externos ao processo. Outra das críticas prende-se com o facto de não existirem dados que permitam saber quão comum é a infeção de pessoas vacinadas. “Vimos os dados e pensámos que era urgente o suficiente tomarmos uma atitude, no contexto de uma quarta onda evitável de aumento acentuado de Covid-19”, justificou um dos especialistas dos CDC ao jornal The Washingthon Post, pedindo para não ser identificado.

O que os dados mostravam, soube-se depois, era a proporção de pessoas infetadas num surto em Provincetown (Massachusetts), depois das celebrações do 4 de Julho: 74% dos infetados estavam vacinados e a maior parte tinha a variante Delta, reportou o jornal The New York Times. A surpresa nasce do facto de o estado do Massachusetts ter o processo de vacinação bem encaminhado — no final de junho, 67% da população tinha tomado, pelo menos, uma dose da vacina. Especificamente em ​​Barnstable, o condado onde se localiza Provincetown, 75% da população já tinha recebido, pelo menos, a primeira dose da vacina no final de junho e 68% tinha a vacinação completa.