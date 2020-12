No momento da vacinação, o profissional de saúde vai retirar 0,3 mililitros do cocktail com recurso a uma agulha e seringa esterilizadas. A dose deve então ser injetada no deltoide, o músculo na zona superior do braço, responsável por movimentá-lo em todos os sentidos e que cobre o ombro. Nunca deve ser administrada no interior dos vasos sanguíneos, imediatamente debaixo ou no interior da pele.

Capítulo 3: a receita para cozinhar a proteína S nas células

A superfície das células é composta por uma membrana muito fina de lípidos e de proteínas. Como as bolsas que transportam o mRNA nas vacinas também são feitas de lípidos, as moléculas de gordura, há uma grande afinidade entre elas e as membranas celulares. Por isso, quando as partículas da vacina se aproximam das células, elas fundem-se e o mRNA entra nas células.

Tem dúvidas? A cábula para entender os nomes complicados ↓ Mostrar ↑ Esconder Para compreender os passos que se seguem, é importante conhecer alguns conceitos, normalmente lecionados na disciplina de Biologia e Geologia no 11º ano. O ARN mensageiro (mRNA), a molécula que contém a informação genética relativa a uma determinada proteína, é uma sequência de quatro blocos chamados nucleótidos, todos eles representados por uma letra, que podem ser adenina (A), uracilo (U), citosina (C) e guanina (G). O primeiro liga-se sempre ao segundo e o terceiro liga-se sempre ao quarto. Cada conjunto de três destes blocos construtores é um codão, isto é, um pedaço de informação que, quando lido no interior da célula, vai recrutar um aminoácido (peças que se organizam para dar origem às proteínas) através de uma outra molécula — o ARN transportador (tRNA). Esta molécula traduz a informação presente no mRNA para recrutar uma sequência específica de aminoácidos, espalhados no interior das células. Os nucleótidos que compõem o ARN transportador são complementares às sequências do mRNA. Ou seja, se a sequência de codões no mRNA for “AUG-UUU-GCA”, por exemplo, a sequência de anti-codões do tRNA será “UAC-AAA-CGU”. O primeiro codão do mRNA é sempre “AUG” e sintetiza o aminoácido metionina.

Dentro do organismo, a receita continua. O tacho tem um nome complexo: chama-se retículo endoplasmático rugoso. É aqui que a mensagem do mRNA vai ser lida e a proteína S do novo coronavírus vai começar a ser produzida. Até aqui, o corpo ainda não sabe que está a ser invadido porque o mRNA introduzido pela vacina é parecido com o mRNA que já existe naturalmente no nosso corpo. É por isso que a proteína S vai sendo produzida sem lançar o alarme do nosso sistema imunitário.

Dentro do tacho há umas pequenas peças chamadas ribossomas. Essas peças deslizam ao longo da molécula de mRNA para produzir a proteína S. Como? Todas as proteínas são feitas de ingredientes mais pequenos: os aminoácidos. Quando todos os aminoácidos codificados no mRNA se juntarem, nasce uma nova proteína S, as estruturas em forma de espigão que dão o aspeto coroado ao SARS-CoV-2 e que têm a capacidade de se ligarem aos recetores ACE-2 na superfície das células.

É aqui que entra a estratégia militar: algumas partes da proteína vão migrar até à membrana celular e ficar expostas, outras vão ser partidas aos bocados por tesouras que existem nas células — os lisossomas. Esses bocados também vão ficar expostos na superfície da célula, mas no topo de umas moléculas que funcionam como montras: as HLA, sigla em inglês para antígeno leucocitário humano.