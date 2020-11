O que acontece se Trump não reconhecer a vitória de Biden? A campanha democrata já garantiu ser “capaz de retirar invasores de propriedade” da Casa Branca, mas a realidade é um pouco mais complexa do que isso. Com a equipa do candidato do Partido Republicano a recorrer aos tribunais na Pensilvânia e no Michigan (e a exigir novas contagens no Wisconsin e, possivelmente, na Geórgia), podem revestir-se de grande importância fases processuais previstas na lei que, em circunstâncias normais, são meras formalidades.

Apesar de estar previsto na lei um processo complexo – e apesar de ser normal que demore semanas até que todos os votos sejam contados e certificados – normalmente as corridas presidenciais terminam, na prática, com um telefonema do candidato derrotado ao candidato vencedor. Foi assim que aconteceu há quatro anos, com Hillary Clinton a conceder a eleição em favor de Donald Trump. E foi assim, até, na conflituosa eleição de 2000, em que Al Gore perdeu para George W. Bush.

Mas poderá vir aí uma dura batalha judicial, a julgar pela declarada indisponibilidade de Trump para reconhecer a derrota e pelo processo federal que foi anunciado pelo advogado de Trump (Rudy Giuliani) momentos depois de Joe Biden ter sido declarado vencedor da corrida à Casa Branca. Essa é, aliás, uma batalha que já tinha sido prevista por um grupo de mais de 100 responsáveis e ex-responsáveis políticos (democratas e republicanos) que já adivinhavam como o republicano reagiria a uma derrota eleitoral e, por isso, criaram no verão o Transition Integrity Project (TIP) para alertar para este risco.

Confirmando-se que o impasse vai continuar, qual é o risco de não haver um novo Presidente para tomar posse, com habitualmente, nas últimas semanas de janeiro?

“Esta eleição não se irá revolver até que o candidato derrotado conceda a derrota e dê os parabéns ao seu adversário. E se os candidatos não quiserem dar-nos uma conclusão dessa forma, então terá de ser o processo legal a dar-nos essa conclusão”, afirma Edward Foley, professor de Direito da universidade de Ohio State, citado pelo The New York Times. Este sábado a CNN noticiou que Donald Trump não tem “qualquer intenção” de reconhecer a derrota e o seu advogado garante que tem testemunhas de fraude e que irá lançar um processo federal já esta segunda-feira – o que vira as atenções, então, para o processo legal.

Até quando tem de haver uma decisão?

O que a lei prevê é que, a 8 de dezembro, os estados têm de confirmar quem é o candidato/partido que vai receber os seus votos. Se a disputa jurídica entre as duas campanhas se alongar, esta é a primeira data que se reveste de grande importância – que o diga Al Gore, que em 2020, perante a aproximação desta data, percebeu que não lhe seria dado mais tempo para novas contagens dos votos na Flórida.

As recontagens de votos são iniciadas automaticamente em alguns estados, quando o resultado é muito próximo. Noutros estados, os candidatos têm de tomar a iniciativa de pedir a nova contagem (e, depois, há regras específicas sobre quem deve arcar com os custos financeiros da nova contagem). Mas, em paralelo com as recontagens, os candidatos podem contestar os resultados, caso considerem, por exemplo, que os responsáveis pela contagem não fizeram um trabalho correto – o que parece ser a argumentação de Trump e os seus aliados.

É nessa contestação dos resultados que o processo eleitoral em cada estado pode passar para os tribunais estaduais ou, mesmo federais – em última análise, o Supremo Tribunal dos EUA. Na noite eleitoral, Trump atalhou caminho e garantiu que ia recorrer já ao Supremo Tribunal, neste caso para que se interrompesse a contagem dos votos antecipados (o que não aconteceu). Mas outra coisa diferente é falar na possibilidade de uma contestação de resultados, num ou mais estados, chegar até ao Supremo Tribunal dos EUA.

Antes disso, porém, entram em jogo as regras de cada estado. O que diz um fórum transversal (e interpartidário) que foi criado – a National Task Force on Election Crises (ElectionTaskForce.org) – é que “a lei federal dá um incentivo forte (mas não é um requisito absoluto) a que os estados resolvam as suas disputas eleitorais antes de 8 de dezembro“. Se isso não acontecer, isto é, se o queixoso quiser ir além dos poderes de cada estado, “não é fácil ter sucesso numa contestação pós-eleitoral ao nível federal, já que os tribunais federais normalmente são muito relutantes em inverter um resultado de uma eleição, a menos que haja circunstâncias excecionais”.

Seja como for, assinala este relatório detalhado da National Task Force on Election Crises, “é muito importante para os eleitores e para os cidadãos americanos em geral perceber que qualquer pessoa que esteja na posse de provas concretas de fraude, conduta imprópria ou outras irregularidades, numa eleição, terá sempre um fórum (talvez até mais do que um) onde essas alegações poderão ser explicitadas e comprovadas”.

A campanha Trump está convencida de que é capaz de fazer isto mesmo: explicitar e comprovar fraudes graves neste processo (e Giuliani garante ter dezenas de testemunhas que o atestam). A campanha democrata garante que já estava à espera disto e está já a recolher fundos financeiros para se defender das alegações que serão feitas – e para o fazer rapidamente, porque o The New York Times confirma que “as recontagens e os processos judiciais podem colocar em risco a capacidade de um estado de cumprir esse prazo” de 8 de dezembro.

O que acontece se prazo não for cumprido?

Se houver quezílias jurídicas e novas contagens, como parece claro que irá acontecer, mas for possível solucionar tudo até 8 de dezembro, o que acontece é simples: o estado está em condições de nomear os seus representantes no colégio eleitoral e o governador de cada estado prepara uma minuta, isto é, um certificado, onde se definem todas as informações sobre o resultado da eleição e o número e identidade dos delegados do partido vencedor.

Recorde-se que, nas regras eleitorais dos EUA, ao vencer um estado o candidato leva todos os delegados desse estado, não apenas aqueles a que proporcionalmente teria direito. Regra geral, isto é um processo simples, embora, em alguns estados como o Nebraska e o Maine, os delegados sejam escolhidos por distrito, com dois votos para o vencedor da votação feita no estado como um todo.